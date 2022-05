Znany siatkarz mówił o współpracy z Nikolą Grbiciem. Tego należy się po nim spodziewać

Jakub Kochanowski udzielił krótkiego wywiadu, w którym pytano go o współpracę z Nikolą Grbiciem. Siatkarz reprezentacji Polski nie miał wątpliwości co do nowego selekcjonera.

Siatkarska kadra Polski już rozpoczęła przygotowania do nadchodzącego sezonu reprezentacyjnego. Wśród zawodników powołanych przez Nikolę Gribicia jest też Jakub Kochanowski. Gracz ten dobrze zna nowego szkoleniowca Biało-Czerwonych, dlatego został zapytany o pierwsze dni pracy pod jego wodzą. Ponadto odniósł się do kwestii kontuzji, której doznał niedawno. Reprezentacja Polski. Jakub Kochanowski mówił o współpracy z Nikolą Grbiciem – Nie jest może jeszcze perfekcyjnie, ale jestem na dobrej drodze do tego, by wraz z rozpoczęciem rozgrywek być gotowym na sto procent. Na pewno jest na tyle dobrze, że mogę skupić się na trenowaniu i powolnym wchodzeniu na wyższe obroty – powiedział w rozmowie z dziennikarką Polsatu Sport. W dalszej części rozmowy siatkarz był pytany o Nikole Grbicia oraz to, jak pracuje się pod jego przywództwem. Czego można się spodziewać? – Na pewno jedną rzeczą, która tutaj będzie na sto procent, to bardzo ciężka praca. Ten trener lubi długie treningi, skupia się na detalach, będziemy spędzali wiele czasu na hali. Poza tym jednak trudno mi przewidzieć, jak będą wyglądały szczegóły naszej współpracy. Praca w klubie i w kadrze to dwie zupełnie różne rzeczy. Nikola Grbić ominął część zgrupowania reprezentacji Polski Co ciekawe aktualnie Serb nie przebywa na zgrupowaniu reprezentacji, którą przejął w styczniu 2022 roku. Do zespołu ma dołączyć dopiero w niedalekiej przyszłości. – Na ile go znam, to Grbić na pewno jest w kontakcie z trenerami obecnymi w Spale i raz na jakiś czas, może nie codziennie, podpytuje swój sztab na temat tego, na jakim jesteśmy etapie przygotowań. Na treningach każdy jest bardzo skupiony na wykonywanych ćwiczeniach, ale poza tym między nami jest bardzo dobra – zakończył. Czytaj też:

Wilfredo Leon opublikował budujący wpis. Siatkarz wytłumaczył swoją sytuację