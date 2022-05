Wilfredo Leon opublikował budujący wpis. Siatkarz wytłumaczył swoją sytuację

Sir Safety Perugia nie zdobyła w sezonie 2021/22 mistrzostwa Włoch. Cucine Lube Civitanova uporało się ze swoimi przeciwnikami w ciągu czterech spotkań. Jednym z zawodników przegranej ekipy jest reprezentant Polski Wilfredo Leon, który ostatnimi czasy nie błyszczał na parkiecie. Wynikało to między innymi z niedoleczonej kontuzji pochodzącego z Kuby siatkarza.

Wilfredo Leon: Zmagałem się z problemami i cierpiałem

Wilfredo Leon w ostatnim czasie nie prezentował poziomu, do którego przyzwyczaił wszystkich kibiców. Po przegranym finale siatkarz opublikował wpis, w którym podziękował wszystkim za sezon i wytłumaczył swoją dyspozycję w ostatnich miesiącach. – w ostatnich miesiącach zmagałem się z problemami i cierpiałem. Mówię to teraz nie po to, żeby się usprawiedliwiać. Wiem, że grałem poniżej swojego normalnego poziomu – powiedział Leon. – Chcę tylko, abyście zdali sobie sprawę, że czasami wydajecie bardzo surowe osądy, nie znając sytuacji. W każdym meczu dawałem z siebie wszystko, ale mój stan zdrowia nie pozwalał mi na najlepsze występy – dodał jeszcze reprezentant Polski.

Leon zaznaczył również, że teraz nadszedł czas na rehabilitację i przygotowanie do następnych wyzwań. Chodzi między innymi o siatkarską Ligę Narodów z reprezentacją Polski, czy majaczące na horyzoncie mistrzostwa świata, które zorganizowane zostaną między innymi w naszym kraju.

