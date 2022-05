Poważne problemy Wilfredo Leona. Trener reprezentacji wyjawił, jakie warianty wchodzą w grę

Nikola Grbić, który kilka miesięcy temu został nowym szkoleniowcem reprezentacji Polski, ma sporo problemów przed swoim trenerskim debiutem. Kilku zawodników zmaga się z kontuzjami. Wśród nich jest jeden z liderów naszej kadry Wilfredo Leon. Pochodzący z Kuby siatkarz przyznał w rozmowie z mediami, że zakończony niedawno sezon dograł tylko dzięki środkom przeciwbólowym. 28-latek zmaga się z bólem kolana. – Stosowaliśmy doraźne środki. Dużo pracowałem z fizjoterapeutą, po każdym treningu okładałem kolano lodem, miałem terapię laserową, wizyty u osteopaty, trochę później zabiegi z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych – zdradził w rozmowie z WP SportoweFakty.

Nikola Grbić zabrał głos w sprawie kontuzji Wilfredo Leona

Z kolei w wywiadzie dla TVP Sport Wilfredo Leon podkreślił, że zawsze stara się unikać interwencji medycznych, jeśli nie są one konieczne. Jednakże w tym przypadku zawodnik przyznał, że zabieg być może będzie jedynym wyjściem, aby wrócić do pełni sił. 28-latek miał udać się do Szwecji na konsultację z jednym z najlepszych specjalistów od tego typu urazów. Zatem występy jednego z liderów Biało-Czerwonych stoją pod dużym znakiem zapytania. Podczas konferencji prasowej głos w tej sprawie zabrał Nikola Grbić, który wyjawił, że istnieją dwa warianty.

– To Wilfredo zdecyduje, czy podda się operacji, czy nie. Myślę, że decyzję podejmie na dniach. Zobaczymy, ile będzie potrzebował czasu, żeby wrócić do zdrowia i czy zdąży się przygotować do mistrzostw świata. Jeśli uzna, że nie chce się poddawać operacji, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby mógł z nami trenować i żeby ból przeszkadzał mu w możliwie najmniejszym stopniu – powiedział trener reprezentacji Polski.

Tegoroczna siatkarska Liga Narodów rozpocznie się 7 czerwca. Pierwszy turniej z udziałem Polaków odbędzie się natomiast w Ottawie w Kanadzie. Należy jednak pamiętać, że rozgrywki te będą idealnym przetarciem przed zbliżającymi się mistrzostwami świata, które nasz kraj będzie współorganizować.

