Nikola Grbić odbija piłeczkę w sprawie braku powołania dla Fabian Drzyzgi. Zdradził szczegóły rozmowy z siatkarzem

Kiedy Nikola Grbić ogłosił swoje pierwsze powołania do reprezentacji Polski, wywołał spore poruszenie w opinii publicznej. Wszystko przez pominięcie kilku doświadczonych zawodników na czele z Fabianem Drzyzgą. Zawodnik występujący na co dzień w Asseco Resovii był zdziwiony takim przebiegiem wydarzeń i w mediach nie ukrywał swojego rozczarowania brakiem obecności w kadrze i sugerował, że Serb podjął decyzję co do niego niekoniecznie na podstawie formy sportowej.

Nikola Grbić zdradził, czemu nie powołał Fabiana Drzyzgi do reprezentacji Polski

Teraz do całego zamieszania odniósł się sam Nikola Grbić w rozmowie z reporterem TVP Sport. – Jak już mówiłem, rozmawiałem z nim dwukrotnie. Wyjaśniłem mu pewne rzeczy, powiedziałem, co myślałem i to wszystko. Z mojej strony to nie wygląda tak, ze dla niego drzwi do reprezentacji Polski są zamknięte. Przeciwnie, pozostawiłem je otwarte. Powiedziałem też, że chcę zobaczyć, jak poradzi sobie Janusz i jak się sprawy rozwiną. Nie stwierdziłem, że nigdy go nie powołam – opowiedział szkoleniowiec.

Reprezentacja Polski. Jak zareagował Fabian Drzyzga na brak powołania od Nikoli Grbicia?

Według relacji Grbicia reakcja Drzyzgi była poprawna, w przeciwieństwie do jego późniejszych pretensji, które prezentował na łamach mediów. – Zostawiłem to w ten sposób. „Jeżeli się z tym zgadzasz i akceptujesz, świetnie. Jeśli nie, to też w porządku”. Możesz powiedzieć „okej, dziękuję, to wszystko”. Fabian jednak powiedział, że akceptuje mój wybór, rozumie go i nie będzie między nami złej krwi, jeśli wróci do drużyny –

– Kto pojedzie na mistrzostwa świata? Wciąż nie wiem, kogo wezmę na listę, bo muszę najpierw zobaczyć poszczególnych graczy w Lidze Narodów – zakończył.

