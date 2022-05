Wytypowano „wschodzące gwiazdy” siatkarskiej Ligi Narodów. Wśród nich jeden Polak

Zanim najlepsze drużyny globu przystąpią do zmagań na siatkarskich mistrzostwach świata, w czerwcu i lipcu rozegrane zostaną mecze Ligi Narodów. To dobra okazja do przetestowania rozwiązań taktycznych i sprawdzenia zawodników, którzy do tej pory rzadziej prezentowali się w narodowych barwach. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) pokusiła się o wytypowanie „wschodzących gwiazd”, czyli młodych siatkarzy, którzy podczas tegorocznej Ligi Narodów mogą zaprezentować się z dobrej strony.

Liga Narodów. Karol Urbanowicz wśród wyróżnionych

Na liście znalazło się pięciu zawodników, a zestawienie otwiera Alessandro Michieletto, który był gwiazdą ubiegłorocznych mistrzostw Europy. 20-latek razem z kolegami z reprezentacji Włoch sięgnął po tytuł najlepszej drużyny Starego Kontynentu i nic dziwnego, że również teraz jest upatrywany w gronie siatkarzy, którzy mogą przykuć uwagę swoimi występami.

FIVB zwróciła uwagę także na Manuela Armoę z Argentyny, Roka Mozicia ze Słowenii oraz Adriano Xaviera z Brazylii. W prestiżowym zestawieniu uwzględniono również Karola Urbanowicza, którego doceniono ze względu na świetną zagrywkę. Jak zauważono, przed 21-letnim środkowym jednak trudne zadanie, ponieważ o miejsce w składzie będzie rywalizował z Karolem Kłosem, Mateuszem Bieńkiem i Jakubem Kochanowskim.

Urbanowicz ma okazję zostać najmłodszym debiutantem w kadrze prowadzonej przez Nikolę Grbicia. – Jest to największe wyróżnienie, jakie do tej pory dostałem i bardzo się ucieszyłem. Na pewno zaskoczenie, ale bardzo pozytywne. Jako młody będę chciał pokazać, że stać mnie na wiele – mówił w rozmowie z Polsatem Sport po tym, jak dostał zaproszenie na zgrupowanie.

Liga Narodów. Terminarz meczów Polaków

Turniej pierwszy – Ottawa (Kanada):

08.06.2022, Polska – Argentyna

09.06.2022, Polska – Włochy

11.06.2022, Bułgaria – Polska

12.06.2022, Francja – Polska

Turniej drugi – Sofia (Bułgaria):

22.06.2022, Polska – Brazylia

23.06.2022, Polska – Kanada

25.06.2022, Polska – Australia

26.06.2022, USA – Polska

Turniej trzeci – Gdańsk (Polska):

05.07.2022, Iran – Polska

07.07.2022, Polska – Słowenia

08.07.2022, Polska – Holandia

09.07.2022, Polska – Tunezja.

