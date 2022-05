Terminarz reprezentacji Polski w Lidze Narodów 2022. Transmisje online i w TV z meczów siatkarek

W maju siatkarski sezon ligowy dobiegł końca, a już niebawem kibice będą mogli ekscytować się rywalizacją na poziomie reprezentacyjnym. Do boju rusza między innymi nasze siatkarki, które pod wodzą nowego szkoleniowca, Stefano Lavariniego, przystąpią do rozgrywek Ligi Narodów. Oprócz nich wystartuje także 15 innych zespołów.

Polska w siatkarskiej Lidze Narodów 2022

W tej chwili trudno jednak wyrokować, na co stać Biało-Czerwone, jeśli chodzi o ostateczny wynik w tych rozgrywkach. Polskich fanów siatkówki zmartwił fakt, że całkiem niedawno przegrały one dwa pierwsze spotkania za kadencji nowego selekcjonera – oba z Niemkami. Sam trener był po nich zadowolony, ponieważ dały mu wiele odpowiedzi na nurtujące pytania, lecz z perspektywy kibiców wyglądało to gorzej.

Warto jednak pamiętać, że tamte mecze były jedynie sparingami. Gra o stawkę rozpocznie się już 1 czerwca, kiedy to Polki wyjdą na halę po raz pierwszy. Rywalizację rozpoczną w Stanach Zjednoczonych, następnie udadzą się na Filipiny, by Ligę Narodów 2022 zakończyć w Bułgarii.

Liga Narodów 2022. Przedstawiamy terminarz reprezentacji Polski w siatkówce kobiet

Turniej w USA:

Polska – Kanada (1 czerwca, 0:00)

Brazylia – Polska (2 czerwca, 21:00)

Korea Południowa – Polska (4 czerwca, 21:00)

Polska – Niemcy (5 czerwca, 19:00)

Turniej na Filipinach:

Japonia – Polska (14 czerwca, 13:00)

Polska – Tajlandia (16 czerwca, 5:00)

Polska – USA (17 czerwca, 5:00)

Belgia – Polska (18 czerwca, 9:00)

Turniej w Bułgarii:

Włochy – Polska (29 czerwca, 19:00)

Polska – Chiny (30 czerwca, 15:30)

Dominikana – Polska (2 lipca, 12:30)

Polska – Bułgaria (3 lipca, 19:00)

Gdzie oglądać mecze reprezentacji Polski kobiet w Lidze Narodów 2022? Transmisje online i w TV

Wszystkie mecze reprezentacji Polski będzie można oglądać na antenie TVP Sport, w serwisie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP Sport.

