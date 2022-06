Sensacyjna decyzja! Klub z PlusLigi stracił kluczowego siatkarza

W niedawno zakończonym sezonie PlusLigi mistrzem Polski została ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Drugie miejsce przypadło Jastrzębskiemu Węglowi, brązowy medal zaś wywalczyli siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie. Jurajscy Rycerze pokonali PGE Skrę Bełchatów, dzięki czemu po raz pierwszy w historii klubu stanęli na podium rozgrywek. Natomiast w środę, 1 czerwca zespół z Zawiercia przekazał za pośrednictwem swojej strony informację, że jeden z ważniejszych zawodników, będących też ulubieńcem kibiców Michał Żurek postanowił zakończyć karierę.

Michał Żurek zakończył siatkarską karierę

To dość zaskakująca decyzja. Zwłaszcza, że w sezonie 2021/2022 był kapitanem drużyny. Co więcej, libero przyczynił się do tego historycznego sukcesu. W wypowiedzi dla klubowej strony podkreślił, że jest bardzo zadowolony z tego, co udało mu się wraz z kolegami z zespołu osiągnąć, ponieważ pracowali na to przez wiele miesięcy. – Zasłużył na niego prezes, który zrobił rewelacyjną robotę i jest dla mnie najlepszym prezesem, jakiego miałem. Zasłużyło na to miasto. Zasłużyli na to w szczególności kibice oraz my – powiedział, cytowany przez stronę Aluron CMC Warty Zawiercie.

Po chwili dodał. – Po pierwsze, o tym marzyłem, po drugie, bardzo tego chciałem i po trzecie, mogę sobie na to pozwolić. Tak, czas na inne plany, inne cele. Czas spełnić kolejne marzenie, czyli nie być do końca życia wyłącznie byłym siatkarzem – stwierdził. Michał Żurek był jednym z najbardziej doświadczonych graczy w ekipie z Zawiercia. Fanom imponował swoją walecznością. Nie było dla niego straconych piłek. Jego obrony często bywały kluczowe dla losów rywalizacji.

Siatkarz, który niebawem obchodzić będzie 34. urodziny, grał w żółto-zielonych barwach od 2020 roku. Do Jurajskich Rycerzy trafił z Indykpolu AZS-u Olsztyn. W tym czasie rozegrał łącznie 68 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Jak podaje klubowa strona, piłkę w obronie dotykał 729 razy, z czego 210 razy robił to z powodzeniem. Na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce rozegrał 289 spotkań. Będąc zawodnikiem Asseco Resovii Rzeszów zdobył w 2015 roku mistrzostwo Polski oraz srebrny medal Ligi Mistrzów.

Czytaj też:

Reprezentantka Polski odchodzi z klubu Tauron Ligi. W dalszej karierze ma obrać egzotyczny kierunek