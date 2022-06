Polska siatkarka porównała Stefano Lavariniego i Jacka Nawrockiego. Wskazała, co zmienił nowy trener

Jeszcze jesienią 2021 roku okazało się, że Jacek Nawrocki nie będzie dalej prowadził kobiecej reprezentacji Polski. Tajemnicą poliszynela był fakt, iż nie wszystkim siatkarkom odpowiadała dalsza współpraca z tym szkoleniowcem, który zresztą nie bronił się wynikami. Kilka miesięcy później na jego stanowisko zatrudniono Stefano Lavariniego.

Zuzanna Górecka ceni Jacka Nawrockiego

Teraz Zuzanna Górecka, jedna z członkiń naszej kadry, została zapytana o obu szkoleniowców. Mimo tego, co mówiło się o Nawrockim, 22-latka ma dobre wspomnienia dotyczące współpracy z tym trenerem.

– Postawił na przykład rok temu w mistrzostwach Europy. W młodym wieku mogłam zagrać dużą imprezę i bardzo mnie to cieszyło, bo mało kto dostaje szansę, by wyjść w podstawie w takim turnieju w wieku 21 lat. Nie powiem złego słowa na temat trenera Jacka. Dał mi szansę i to dla mnie było bardzo ważne – opowiedziała na łamach portalu sport.tvp.pl.

Co zmienił Stefano Lavarini w reprezentacji Polski według Zuzanny Góreckiej?

Następnie przyjmująca została zapytana o to, co zmieniło się w reprezentacji Polski po objęciu jej przez Stefano Lavariniego. Siatkarka nie miała wątpliwości, na co wskazać

– Jest dużo spokoju, co pomaga w grze. Nie ma zbędnych emocji, które by przeszkadzały w trakcie meczu. Nawet jak nie idzie, nie ma paniki, niepotrzebnych komentarzy. Są za to wskazówki, które staramy się przyswoić i przenieść na boisko. Pracuje mi się z trenerem bardzo dobrze. To dla nas dobra zmiana – wyjaśniła Górecka jednoznacznie.

