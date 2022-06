Kolejny hitowy transfer stał się faktem. Reprezentant kraju zagra w PlusLidze

PSG Stal Nysa ostatni sezon PlusLigi zakończyła na ostatnim miejscu, ale dzięki planom rozszerzenia rozgrywek z 14 do 16 zespołów, zamiast spaść bezpośrednio do niższej ligi, wzięła udział w barażach. Podopieczni Daniela Plińskiego wygrali rywalizację z MKS-em Będzin i mogą przygotowywać się do kolejnego sezonu na najwyższym poziomie.

Po zakończeniu zmagań na ligowych parkietach zespół z Nysy przejdzie poważne przemeblowanie. Z drużyną pożegnali się już Mariusz Schamlewski, Michał Ruciak, Patryk Szwaradzki, Moustapha M'Baye, Kamil Dębski i Marcin Komenda. Pierwszym transferem ogłoszonym przez klub jest z kolei zakontraktowanie zawodnika, który zastąpi Komendę na rozegraniu. Jak przekazano w komunikacie z 20 czerwca, do klubu dołączył Tsimafei Zhukouski.

PlusLiga. Tsimafei Zhukouski zagra w Polsce

Zhukouski wprawdzie urodził się w Mińsku, ale mając sześć lat, przeniósł się z rodziną do Zagrzebia, gdzie jego ojciec rozpoczął pracę jako lekarz lokalnej drużyny siatkarskiej, HAOK-u Mladost. Tsimafei w tym samym klubie stawiał swoje pierwsze siatkarskie kroki, a w 2006 roku podpisał pierwszy profesjonalny kontrakt. Następnie rozgrywający grał m.in. w Acqua Paradiso Monza Brianza, CMC Rawenna, Berlin Recycling Volleys, Cucine Lube Banca Civitanova czy Sir Safety Perugia.

Nowy gracz Stali Nysa ma na swoim koncie tytuły mistrza Chorwacji i Niemiec, krajowe puchary wywalczone w obu tych ligach oraz srebrny medal Ligi Mistrzów i Klubowych Mistrzostw Świata. Wywalczył także wicemistrzostwo i Superpuchar Włoch. Jest też reprezentantem Chorwacji, z którą w 2013 roku sięgnął po drugie miejsce w Lidze Europejskiej.

