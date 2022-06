Polska zagra z Chinami w Lidze Narodów. Kiedy i o której mecz siatkarek?

Polskie siatkarki udanie rozpoczęły rywalizację w tegorocznej Lidze Narodów, ponieważ w pierwszym meczu turnieju wygrały z Kanadą. Później Biało-Czerwone odnotowały jeszcze zwycięstwa z Koreą Południową i Niemcami, a zmagania w amerykańskim Bossier City zakończyły tylko z jedną porażką na koncie.

Liga Narodów 2022. Polki zagrają z Chinkami

O wiele gorzej podopiecznym Stefano Lavariniego poszło na Filipinach, gdzie reprezentantki przegrały z Japonią, Stanami Zjednoczonymi i Belgią. Po przenosinach do Bułgarii Polki ponownie schodziły z parkietu pokonane, chociaż w starciu z faworyzowanymi Włoszkami udało im się urwać jednego seta. To dobry prognostyk przed starciem z Chinkami, które Polki muszą wygrać, jeśli chcą liczyć się w walce o awans do fazy pucharowej Ligi Narodów.

Najbliższe rywalki Biało-Czerwonych po dziewięciu spotkaniach, w których odniosły cztery porażki, plasują się na szóstym miejscu w tabeli. To właśnie zawodniczki Państwa Środka będą faworytkami czwartkowego starcia, chociaż Polki już w spotkaniu z Włoszkami potwierdziły, że potrafią grać na wysokim poziomie.

Liga Narodów. Kiedy grają Polki?

Mecz Polek z Chinkami w ramach siatkarskiej Ligi Narodów zostanie rozegrany w czwartek 30 czerwca. Początek spotkania zaplanowano na godz. 15:30, a transmisję ze starcia będzie można śledzić na antenach Polsatu Sport Extra i TVP Sport oraz w serwisach Polsat Box Go i tvpsport.pl

Liga Narodów 2022. Terminarz meczów Polek

Turniej w Bułgarii:

Polska – Chiny (30 czerwca, 15:30)

Dominikana – Polska (2 lipca, 12:30)

Polska – Bułgaria (3 lipca, 19:00).

