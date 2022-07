Siatkarz znów zagra na polskich parkietach. Wielki powrót do PlusLigi po dziesięciu latach

Pod koniec czerwca Rada Nadzorcza Polskiej Ligi Siatkówki jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie poszerzenia PlusLigi o dwa dodatkowe zespoły. W związku z tym w najbliższym sezonie na polskich parkietach zobaczymy ukraiński klub Volley Club Barkom Lwów oraz mistrza TAURON 1 Ligi BBTS-u Bielsko-Biała.

Według ustalonych zasad Volley Club Barkom Lwów będzie mógł powalczyć o mistrzostwo Polski oraz spaść z PlusLigi, jeśli zajmie ostatnie miejsce na koniec fazy zasadniczej. Jednakże jeśli chodzi o możliwość gry w europejskich pucharach, to Barkom nie będzie brany pod uwagę, nawet jeśli zajmie uprawniające do tego miejsce.

Powrót siatkarza do PlusLigi

Od kiedy jasna jest już przyszłość ukraińskiego klubu, władze wzięły się za wzmacnianie drużyny, by nie odstawała od reszty stawki. Przedstawiciele Barkom Każany Lwów ściągnęli do swojej drużyny zawodnika, który zna realia polskiej ligi. Jonas Kvalen, bo o nim mowa wraca po 10 latach do PlusLigi. Norweski przyjmujący w sezonie 2012/13 grał w drużynie Indykpolu AZS Olsztyn. „Wierzymy, że wraz z Jonasem podbijemy nie jeden zespół” – piszą przedstawiciele lwowskiego klubu.

Przyjmujący może pochwalić się imponującym CV. Ostatni sezon siatkarz spędził w FC Tokyo w Japonii. Wcześniej występował również w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (Al Ain Club), Turcji (Tokat Belediye Plevnespor), Szwajcarki (Lausanne UC), we Włoszech (Basi Grafiche Lagonegro) i w Belgii (VC Argex Duvel Puurs, Volley Menen, Greenyard Maaseik). Jonas Kvalen od 2009 roku gra w reprezentacji Norwegii.

