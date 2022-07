Hitowy transfer w PlusLidze! Kolejne duże wzmocnienie czołowego klubu

Aluron CMC Warta Zawiercie ogłosiła, że kadra na sezon 2022/2023 jest już w komplecie. Ostatnim transferem Jurajskich Rycerzy jest Patryk Łaba. Przyjmujący przez ostatni rok bronił barw Trefla Sopot prowadzonego wówczas przez Michała Winiarskiego, który niedawno został nowym szkoleniowcem zawiercian. W minionych rozgrywkach rozegrał w PlusLidze oraz Pucharze Polski łącznie 34. mecze. Zdobył w nich 65. punktów, z czego 48 po ataku, osiem, dzięki zagrywce, a dziewięć „oczek” to zasługa skutecznego bloku.

Patryk Łaba chciał dalej współpracować z Michałem Winiarskim

Transfer 31-latka został ogłoszony za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony Aluron CMC Warty Zawiercie. Siatkarz w rozmowie z klubowymi mediami przyznał, że duże znaczenie przy podjęciu tej decyzji miała postać Michała Winiarskiego. Obaj dobrze się znają i wiedzą, czego mogą się po sobie spodziewać. – Jest to dla mnie bardzo ważne, ale, szczerze mówiąc, obserwuję też rozwój klubu jeszcze od czasów nawet II ligi, bo wtedy, jako gracz AZS-u AGH Kraków, sparowałem z nim niejednokrotnie – powiedział.

Po chwili Patryk dodał, że Zawiercie to dobre miejsce dla zawodników, ponieważ drużyna robi stały progres. W zasadzie z sezonu na sezon jest coraz lepiej. – Czekają nas teraz duże wyzwania, bo Liga Mistrzów i obrona miejsca na podium. To będzie też dobre wyzwanie dla mnie jako siatkarza i dla mojego rozwoju – zaznaczył gracz pochodzący z Jasła.

Głos zabrał również prezes Kryspin Baran, który już na samym początku zauważył, iż przyjmujący w nie tak odległej przeszłości był jedną z czołowych postaci pierwszej ligi. Wspomniał, że 31-latek długo czekał na swoją szansę, ale jak wreszcie ją dostał od Michała Winiarskiego, to wykorzystał ją w stu procentach. – Na tyle dobrze realizował swoje zadania, że trener zarekomendował go do naszego klubu, a my przychyliliśmy się do tej opinii – przyznał szef zawiercian.

Patryk Łaba w najwyższej siatkarskiej klasie rozgrywkowej w Polsce zadebiutował dopiero w 2021 roku. W przeszłości reprezentował barwy takich drużyn jak Energetyk Jaworzno, AZS AGH Kraków, TSV Cellfast Sanok, KPS Siedlce, czy też BKS Visła Bydgoszcz.

