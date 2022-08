Wiadomo, kiedy ruszy sprzedaż biletów na mistrzostwa świata w siatkówce. Znamy też ceny wejściówek

Siatkarskie mistrzostwa świata rozpoczną się 26 sierpnia i potrwają do 11 września, a jednym ze współorganizatorów imprezy, obok Słowenii, jest Polska. Sześć meczów fazy grupowej oraz półfinały i finał zostaną rozegrane w Katowicach, z kolei Gliwice staną się areną spotkań 1/8 i 1/4 finału.

MŚ w siatkówce. Kiedy sprzedaż biletów?

Sprzedaż biletów na mecze fazy grupowej oraz pucharowej rozgrywane w Polsce ruszy 4 sierpnia o godz. 12 w serwisie ebilet.pl. Z kolei 9 sierpnia, o tej samej godzinie, będzie można przystąpić do zakupu wejściówek na fazę finałową. Bilety na spotkania fazy grupowej będą kosztowały od 69 do 249 zł, z kolei wejściówki na fazę pucharową od 89 do 329 zł. Za bilety na mecze w ramach fazy finałowej trzeba będzie zapłacić od 149 do 449 zł.

Harmonogram meczów MŚ rozgrywanych w Polsce

Grupa C – Katowice:

26.08.2022 – 17:30/20:30 Stany Zjednoczone – Meksyk / Polska – Bułgaria

28.08.2022 – 17:30/20:30 Stany Zjednoczone – Bułgaria / Polska – Meksyk

30.08.2022 – 17:30/20:30 Meksyk- Bułgaria / Polska – Stany Zjednoczone

Grupa A – Katowice:

27.08.2022 – 17:30/20:30 Tunezja – Portoryko / Ukraina – Serbia

29.08.2022 – 17:30/20:30 Serbia – Portoryko / Ukraina – Tunezja

31.08.2022 – 17:30/20:30 Serbia – Tunezja / Ukraina – Portoryko

Faza pucharowa – Gliwice:

4.09.2022 – 1/8 finału

6.09.2022 – 1/8 finału

8.09.2022 – 1/4 finału

Faza finałowa – Katowice:

10.09.2022 – półfinały

11.09.2022 – mecz o brązowy medal oraz finał

Przypomnijmy, podczas mistrzostw świata tytułu najlepszej drużyny globu będą bronili Polacy, którzy sięgali po triumf w czempionacie w 2014 i 2018 roku. Biało-Czerwoni również w tym roku będą jednymi z kandydatów do medali, co potwierdzili podczas zakończonej niedawno Ligi Narodów, w której wywalczyli trzecie miejsce.

