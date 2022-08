Solidne wzmocnienie USA przed MŚ. Największa gwiazda wróciła do kadry

W trakcie zakończonej jakiś czas temu siatkarskiej Ligi Narodów reprezentacja Stanów Zjednoczonych nie zaprezentowała takiego poziomu, do którego przyzwyczaiła swoich fanów. Mimo to drużyna Johna Sperawa doszła do wielkiego finału, w którym poległa z Francją (2:3). Przez cały turniej brakowało im klasowego atakującego. Zarówno Kyle Ensing, jak i Kyle Russell nie są zawodnikami, którzy na ten moment mogą zapewnić Amerykanom wysoki poziom.

Dowodem na to jest fakt, iż podczas rzeczonego finału w ataku ekipy z Ameryki Północnej musiał grać Torey Defalco, czyli siatkarz, który jest etatowym przyjmującym. Nic więc dziwnego, że przygotowujący się do mistrzostw świata reprezentanci Stanów Zjednoczonych, myślą o wzmocnieniu zespołu.

Wielki powrót do kadry. Stany Zjednoczone wzmacniają się przed MŚ

Wiele wskazuje na to, że na najważniejszej imprezie czterolecia do amerykańskiej kadry po nieobecności powróci Matthew Anderson. Jak poinformował instagramowy profil USA Volleyball atakujący Sir Safety Conad Perugia już dołączył do swoich kolegów z drużyny. Jeśli 35-letni atakujący ostatecznie dostanie szansę gry na siatkarskim mundialu, będzie to gigantyczne wzmocnienie.

„Uśmiech za milion dolarów” – tak podpisano zdjęcie przedstawiające jedną z największych gwiazd zespołu z Ameryki Północnej. Matthew Anderson wziął udział w sesji zdjęciowej. Powrót tej klasy zawodnika sprawia, że Amerykanie mogą uchodzić za czołowych faworytów do końcowego triumfu.

Przypomnijmy, że turniej rozpocznie się już 26 sierpnia. Stany Zjednoczone trafiły do grupy A, gdzie zmierzą się z Meksykiem, Bułgarią oraz Polską.

