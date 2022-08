Poważny apel Nikoli Grbicia przed mistrzostwami świata. Poprosił kibiców o jedną rzecz

Reprezentacja Polski zakończyła już przygotowania do tegorocznych mistrzostw świata. W ostatnim meczu kontrolnym Biało-Czerwoni pokonali Argentynę 4:0. Turniej rozpocznie się już 26 sierpnia, a drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia jest murowanym faworytem do końcowego triumfu. Gdyby Polakom udało się zwyciężyć, zdobyliby tytuł po raz trzeci z rzędu.

Nikola Grbić apeluje do kibiców. Prosi ich o nienakładanie presji

Serbski szkoleniowiec postanowił zadbać o wszystkie szczegóły, dlatego zaapelował do kibiców polskiej siatkówki oraz dziennikarzy. Podczas rozmowy opublikowanej na kanale Polska Siatkówka na platformie YouTube poprosił o to, aby nikt, komu na sercu leży dobro zespołu, nie nakładał dodatkowej, niepotrzebnej presji.

– Jeśli będziemy nakładać na nich presję, czy też komentować negatywnie ich słabsze występy, to na pewno nie pomoże im się odbudować, poprawić gry. To po prostu ich spali, bo nałoży na nich presję. Wszystkie te komentarze, wszystkie rzeczy, które czytają, to nakłada na nich wielką presję – powiedział 48-latek.

Po chwili dodał, że powtarza swoim podopiecznym, aby ci starali się nie czytać wypowiedzi ekspertów, dziennikarzy czy kibiców, ale zdaje sobie też sprawę z tego, że jest to niezwykle trudne w dzisiejszych czasach. Podkreślił, że to ludzie, którzy aż tak bardzo nie interesują się siatkówką, najczęściej krytykują zawodników, choć nie znają się na taktyce i tym podobnych. – Najłatwiejszą rzeczą na świecie jest siedzieć przed telewizorem i rzucać negatywnymi komentarzami – stwierdził.

Nikola Grbić wierzy, że jego prośba przyniesie pożądany efekt. – Mam nadzieję, że każdy zrozumie, jak bardzo takie negatywne komentarze o złym występie mogą mieć wpływ na siatkarzy. Więc, jeśli możecie, to pomagajcie nam i nie nakładajcie presji – powiedział trener.

Przypomnijmy, że Biało-Czerwoni trafili do grupy z Meksykiem, Stanami Zjednoczonymi oraz Bułgarią.

