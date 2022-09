Spory problem Stefano Lavariniego przed MŚ. Kluczowa zawodniczka kontuzjowana

Trwają przygotowania polskich siatkarek do zbliżających się wielkimi krokami mistrzostw świata. W piątek 2 września podopieczne Stefano Lavariniego pokonały w katowickim „Spodku” reprezentację Bułgarii w meczu towarzyskim. Biało-Czerwone wygrały 3:0. Zwyciężyły również w dodatkowym, czwartym secie. Na boisku wystąpiło aż 12 zawodniczek. Wśród nich zabrakło Martyny Czyrniańskiej, która ma problemy zdrowotne.

Problem Stefano Lavariniego przed MŚ. Martyna Czyrniańska kontuzjowana

Włoski szkoleniowiec przyznał, że przyjmująca zmaga się z kontuzją, ale powoli wraca już do zdrowia. Na ten moment jednak nie bardzo wiadomo, kiedy siatkarka Chemika Police będzie gotowa do gry. Czas nieubłaganie ucieka, a Stefano Lavarini wprost dodaje, że jej występ na mistrzostwach świata jest po prostu zagrożony.

– Mamy trzy tygodnie do startu turnieju. A widzicie, że jej tu z nami nie ma. Ale to nie znaczy, że nie obserwujemy tego, co się z nią dzieje. Jeśli się wyleczy, z pewnością będziemy znów rozważać dołączenie jej do grupy. Jest jej ważną częścią – powiedział, cytowany przez portal Interia.pl.

Po chwili stwierdził, że w pewnych przypadkach trudno jest oszacować konkretny termin powrotu do gry. Przyznał, że sztabowi pozostaje tylko czekać, aż Martyna Czyrniańska w pełni się wyleczy. Nadzieję na to, że 18-latka ostatecznie wystąpi w turnieju, daje fakt, iż selekcjonerzy dosyć późno muszą zgłosić 14-osobową kadrę.

– Federacja zaznaczyła, że w związku z tym, że w wielu reprezentacjach są kłopoty z kontuzjami, daje czas drużynom na rozwiązanie tych problemów. Ostateczny termin jest więc wyznaczony tuż przed startem mistrzostw – dodał.

Przypomnijmy, że w połowie sierpnia Stefano Lavarini ogłosił szeroką kadrę na siatkarski mundial.

Czytaj też:

Marcin Możdżonek wytypował trzech faworytów MŚ. Wskazał potencjalnych rywali Polaków