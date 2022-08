PZPS ogłosił kadrę reprezentacji Polski na mistrzostwa świata. Na te siatkarki postawi Stefano Lavarini

Mniej więcej 50 dni pozostało do rozpoczęcia siatkarskich mistrzostw świata kobiet. W turnieju tym będą rywalizowały również Polki prowadzone przez Stefano Lavariniego. Dokładnie 12 sierpnia upłynął termin dla poszczególnych federacji na zgłaszanie szerokich kadr na zbliżający się turniej. W oświadczeniu wydanym przez Polski Związek Piłki Siatkowej uwzględniono aż 22 siatkarki.

Poznaliśmy szeroki skład reprezentacji Polski na mistrzostwa świata kobiet

W tym gronie nie ma jednak dwóch gwiazd zespołu Biało-Czerwonych. Jednej z absencji można było się spodziewać – już od dłuższego czasu jasne było, że Lavarini nie zamierza stawiać na Malwinę Smarzek, aczkolwiek swoją decyzję co do niej wyjaśnił bardzo niejasno. Druga ważna nieobecność dotyczy Martyny Łukasik, która doznała poważnej kontuzji i nie zdąży dojść do zdrowia przed rozpoczęciem tunieju.

– Oprócz tych nazwisk, które obecnie pracują w Szczyrku, umieściłem na liście także te dziewczyny, które miały okazję zagrać w rozgrywkach tegorocznej Ligi Narodów. Listę uzupełniłem o niektóre młode siatkarki, a także Paulinę Maj-Erwardt. Zdecydowałem, że dobrze jest mieć zabezpieczenie na wypadek kontuzji na pozycji libero – tak swoje wybory wytłumaczył Stefano Lavarini cytowany w komunikacie PZPS-u.

Szeroka kadra reprezentacji Polski siatkarek na MŚ 2022:

Atakujące : Magdalena Stysiak, Monika Gałkowska

: Magdalena Stysiak, Monika Gałkowska Przyjmujące : Martyna Czyrniańska, Paulina Damaske, Monika Fedusio, Zuzanna Górecka, Julita Piasecka, Olivia Różański, Weronika Szlagowska

: Martyna Czyrniańska, Paulina Damaske, Monika Fedusio, Zuzanna Górecka, Julita Piasecka, Olivia Różański, Weronika Szlagowska Środkowe : Klaudia Alagierska-Szczepaniak, Aleksandra Gryka, Magdalena Jurczyk, Agnieszka Korneluk, Anna Obiała, Kamila Witkowska

: Klaudia Alagierska-Szczepaniak, Aleksandra Gryka, Magdalena Jurczyk, Agnieszka Korneluk, Anna Obiała, Kamila Witkowska Rozgrywające : Alicja Grabka, Martyna Łazowska, Katarzyna Wenerska, Joanna Wołosz

: Alicja Grabka, Martyna Łazowska, Katarzyna Wenerska, Joanna Wołosz Libero: Paulina Maj-Erwardt, Maria Stenzel, Aleksandra Szczygłowska

