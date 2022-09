Sytuacja reprezentacji Polski już nie jest tak idealna. Oto tabela grupy B mistrzostw świata

Jesteśmy już po czterech meczach pierwszej fazy grupowej tegorocznych mistrzostw świata. Przed reprezentacją Polski jeszcze tylko jedno spotkanie w jej ramach – z Turcją. Niestety sytuacja Biało-Czerwonych w tabeli nie jest już tak idealna jak przed ich ostatnim starciem z Dominikaną. Zanim podopieczne Stefano Lavariniego zmierzyły się z zespołem z Ameryki Środkowej, liderowały i miały doskonałą okazję, by umocnić się na tej pozycji. Stało się jednak coś zgoła innego.

Nieudany mecz Polska – Dominikana w mistrzostwach świata

Trzeba to jednak jasno powiedzieć, że spotkanie z Dominikaną Polkom zwyczajnie nie wyszło. Mimo iż całkiem nieźle weszły w mecz i wygrały pierwszego seta w efektownym stylu, to potem było już tylko gorzej. Stało się tak z kilku względów – skuteczność straciły Różański i Stysiak, rywalki posyłały dużo trudniejsze zagrywki, a do tego znacznie lepiej prezentowały się w obronie. Biało-Czerwone nie były w stanie skończyć wielu swoich ataków, wszak przeciwniczki przewidywały ich ruchy z dużą łatwością.

Ostatecznie więc starcie nie skończyło się po myśli naszych reprezentantek, które w całym spotkaniu poległy 1:3 (25:18, 22:25, 21:25 i 21:25). Była to pierwsza porażka Polek w tegorocznym turnieju i na szczęście w ostatecznym rozrachunku nie będzie ona miała wpływu na kwestię awansu do kolejnej rundy. Ten mamy już zapewniony od poprzedniej kolejki po pokonaniu Korei Południowej.

Tabela grupy B po czterech kolejkach mistrzostw świata

Tabela grupy B Miejsce Drużyna Wygrane Przegrane Wygrane sety Przegrane sety Punkty 1. Dominikana 3 1 11 4 10 2. Turcja 3 1 11 5 9 3. Polska 3 1 10 4 9 4. Tajlandia 3 1 9 5 8 5. Chorwacja 0 4 1 12 0 6. Korea Płd. 0 4 0 12 0

