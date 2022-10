Groźna sytuacja w trakcie meczu siatkarskiego. Zawodnik miał atak serca, reanimowano go na boisku

Belgijskie kluby siatkarskie przygotowują się do nowego sezonu, który rozpocznie się 15 października. Zespół VC Greenyard Maaseik w ramach szlifowania formy przed inauguracją rozgrywek zmierzył się ostatnio z Lindemans Aalst, a podczas spotkania doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem jednego z siatkarzy.

Martin Perin miał atak serca

Na początku drugiego seta Martin Perin nagle upadł i stracił przytomność. Sędzia spotkania, który na co dzień pracuje jako strażak, przystąpił od razu do reanimacji libero, którego następnie przewieziono do szpitala, gdzie ustabilizowano stan sportowca i przeprowadzono badania. Jak się okazało, 19-latek miał atak serca.

Klub VC Greenyard Maaseik przekazał za pośrednictwem Instagrama, że Perin jest już przytomny. Siatkarz przekazał nawet krótką wiadomość adresowaną do kibiców, w której zaznaczył, że „jest w dobrych rękach”. „Czuję się lepiej. Mam nadzieję, że wkrótce do was wrócę. Kocham was” – dodał.

Jak przekazał belgijski zespół, obecna na wspomnianym meczu matka Perina oraz przedstawiciele zespołu są wdzięczni wolontariuszom obecnym na spotkaniu, oraz lekarzowi pogotowia za „szybkie i sprawne działanie”. „Życzymy Martinowi szybkiego powrotu do zdrowia” – podsumowano.

instagramCzytaj też:

Niemiecka siatkarka wskazała mocną stronę reprezentacji Polski. Ta zawodniczka jest najgroźniejsza