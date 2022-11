Nikola Grbić zdradził szczegóły pracy z reprezentacją. Opowiedział o nauce języka polskiego

Selekcjoner siatkarskiej reprezentacji Polski Nikola Grbić poinformował, że cały czas śledzi rozgrywki w Polsce. Mimo to Serb co jakiś czas pojawia się w Polsce, np. ostatnim razem w Polsce był na meczu Superpucharu Polski między ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle a Jastrzębskim Węglem.

Szkoleniowiec zdradził w rozmowie z TVP Sport, że nie ma obowiązku przyjeżdżać raz na miesiąc do Polski, ale robi to, by lepiej wykonywać swoją pracę. – Dobrze jest przyjeżdżać od czasu do czasu, by zobaczyć się z chłopakami i z nimi osobiście porozmawiać. Poza tym statystyk podsyła mi występy zawodników, którzy mogą być dla nas interesujący w kontekście kolejnego lata – kontynuował.

Nikola Grbić zdradził, kiedy znów będzie w Polsce

Serb przyznał również, że obserwuje postępy obecnych kadrowiczów. – Teraz mam na to czas. Kiedy pracowałem w klubie, nie mogłem tego robić – dodał.

Nikola Grbić zdradził również, że planuje przylecieć do Polski pod koniec listopada. Wtedy będzie musiał w Ministerstwie Sportu przedstawić plan na Paryż. – Muszę wyszczególnić, jakie wyzwania są przed nami, w których turniejach będziemy grać – poinformował szkoleniowiec, dodając, że po tym uda się na treningi poszczególnych kadrowiczów, by z nimi porozmawiać.

Nikola Grbić uczy się języka polskiego

Wracając do tematu wolnego czasu, Nikola Grbić poinformował również, iż uczy się języka polskiego. – Do tej pory miałem jedną lekcję. Uważam, że nauka języka jest ważna w kontekście komunikacji – powiedział, dodając, że jeśli chce być konkretny, a jego pomysły jasne, to ważne, by rozmówcy go rozumieli.

Czytaj też:

Utytułowany trener zdradził, dlaczego wrócił do PlusLigi. Zwrócił uwagę na jedną kwestięCzytaj też:

Siatkarski mistrz świata wrócił do gry. Po meczu PlusLigi wyznał, czego mu brakuje