Skandaliczna sytuacja podczas meczu w Polsce. Siatkarz został pobity przed tie-breakiem

O zdarzeniu, do którego doszło podczas rozgrywanego w poniedziałek 14 listopada meczu, poinformowała radomska „Wyborcza" . Jak czytamy, w trakcie spotkania Huraganu Wołomin z RKS Czarni Radom w ramach II Mazowieckiej Ligi Juniorów konieczne okazało się rozegranie tie-breaka. Przy stanie 2:2, przed decydującą partią, jeden z siatkarzy Czarnych zgłosił sędziemu konieczność skorzystania z toalety. To właśnie po zejściu zawodnika z parkietu doszło do skandalicznego incydentu.

Siatkarz Czarnych Radom pobity

Młody zawodnik został pobity, a na boisko wrócił zakrwawiony. Meczu ostatecznie nie dokończono, z kolei 17-letniego libero przewieziono do szpitala. Tam okazało się, że siatkarz ma prawdopodobnie złamane kości twarzy i uszkodzoną szczękę, przez co będzie hospitalizowany co najmniej do piątku.

W rozmowie z „Wyborczą” prezes Czarnych Dariusz Fryszewski przyznał, że jest zszokowany incydentem, do jakiego doszło w Wołominie. – Pracuję w siatkówce ponad 40 lat, ale z takim bandytyzmem się nie spotkałem. Władze mazowieckiego związku wiedzą o tej sprawie. O konsekwencjach dowiemy się po posiedzeniu wydziału dyscypliny. Sytuację zna też centrala PZPS – zaznaczył.

Radomski klub w komunikacie opublikowanym na Facebooku przekazał z kolei, że jeszcze przed pobiciem 17-latka on i jego koledzy byli obrażani przez fanów Huraganu. „Już w trakcie meczu dochodziło do nieprzyjemnych zdarzeń zawodnicy byli obrażani oraz opluwani przez »kibiców»” – czytamy. „Liczymy, że Mazowiecko–Warszawski Związek Piłki Siatkowej oraz Polski Związek Piłki Siatkowej wyciągną konsekwencje wobec tak haniebnego zachowania oraz nie dopuszczą do podobnych wydarzeń w przyszłości” – dodano.

