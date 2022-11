Reprezentant Polski łączony z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Ma poważnego konkurenta

Mimo że sezon w siatkówce klubowej zaczął się stosunkowo niedawno, już teraz mówi się o konieczności poczynienia wzmocnień przez kolejne kluby. Jednym z nich jest nawet ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, która nadal nie dała rady zastąpić odpowiednio Kamila Semeniuka. Reprezentant Polski odszedł tego lata do ligi włoskiej, ale nie znaleziono dla niego godnego zastępcy. Uczynienie tego jest jednak konieczne, a z drużyną tą łączy się dwóch siatkarzy.

Łukasz Kadziewicz: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle potrzebuje wzmocnień

Fakt, iż w rozgrywkach mistrzowie Europy osiągają znacznie słabsze wyniki, niż oczekiwano, według wielu związany jest właśnie z faktem odejścia Semeniuka. – Przed ZAKSĄ trudne zadanie, bo w tym sezonie nie wygląda tak dobrze, jak w poprzednich. Nie ulega wątpliwości, że drużyna z Kędzierzyna-Koźla potrzebuje bardzo dobrego przyjmującego, bo nie załatała dziury po odejściu Kamila Semeniuka i krwawi – uważa na przykład Łukasz Kadziewicz, cytowany przez „Przegląd Sportowy”.

– Do tego dochodzą kontuzje. David Smith jest wyłączony z gry, a Łukasz Kaczmarek czy Marcin Janusz też mocno odczuwają skutki sezonu kadrowego. ZAKSA musi się wzmocnić i na pewno to się stanie – wyjaśnił były reprezentant Polski.

Bartosz Bednorz łączony z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle

Kto zatem mógłby niebawem dołączyć do ekipy prowadzonej przez Tuomasa Sammelvuo? I kiedy miałoby się to wydarzyć? Wydaje się, że ZAKSA będzie musiała poczekać do stycznia, bo wówczas zakończą się rozgrywki ligi chińskiej. Wtedy natomiast na rynku będzie dostępnych dwóch zawodników. Już w ostatnim czasie mówiło się o transferze Osmany’ego Juantoreny z Shanghai Golden Age.

Innym zawodnikiem przymierzanym do polskiego klub jest natomiast… Reprezentant naszego kraju. Mowa o Bartoszu Bednorzu, który niedawno wyjechał do Azji i obecnie reprezentuje ten sam klub, co wcześniej wspomniany Juantorena.

