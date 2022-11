Kolejny wielki turniej zostanie rozegrany w Polsce? Tajemniczy wpis PZPS

Przed tygodniem poznaliśmy harmonogram VNL, wraz z datami turniejów finałowych tak siatkarek i siatkarzy. Mecze pierwszej fazy Ligi Narodów zostaną rozegrane m.in. w Kanadzie, Japonii, Holandii, Francji, USA oraz Filipinach.

Liga Narodów 2023. Tajemniczy wpis PZPS

Wśród wymienionych krajów zabrakło Polski, co spotkało się z rozczarowaniem wielu kibiców. Jednak teraz PZPS opublikował tajemniczy wpis, w którym w imieniu Gdańska zaprosił na Siatkarską Ligę Narodów 2023.

Na stronie Polskiego Związku Piłki Siatkowej możemy znaleźć informację, że „najnowszą i z pewnością radosną dla polskich kibiców informacją jest to, że gospodarzem jednego z przyszłorocznych turniejów Siatkarskiej Ligi Narodów będzie Gdańsk”.

Wszystko na to wskazuje, że Polska będzie gospodarzem finałów tegorocznej edycji siatkarskiej Ligi Narodów, ale trzeba poczekać na oficjalne potwierdzenie. Na stronie PZPS możemy przeczytać:

Czego nie wiemy (w kontekście Ligi Narodów 2023 – red.)? Między innymi kto będzie gospodarzem męskiego, a kto żeńskiego turnieju finałowego VNL 2023. Odpowiedzi na to pytanie możemy spodziewać się niedługo, bo już na początku grudnia.

Terminarz siatkarskiej Ligi Narodów 2023

14 listopada podano terminarz VNL, w których wezmą udział męskie i żeńskie reprezentacje Polski. Zgodnie z terminarzem nasze siatkarki rozpoczną swoje zmagania między 30 maja a 4 czerwca w Ankarze (Turcja). W drugim tygodniu rozgrywek, czyli w dniach od 13 do 18 czerwca Biało-Czerwone na swoje spotkania wylecą do Chin. W ostatnim tygodniu FIVB zaplanowała mecze w dniach 27 czerwca – 2 lipca, a nasze reprezentantki polecą do Suwon (Korea).

Z kolei męska reprezentacja rozpocznie fazę wstępną między 6 a 11 czerwca. Podopieczni Nikoli Grbicia zaczną swoje zmagania w japońskiej Nagoi. W drugim tygodniu zmagań 20-25 czerwca 2023 roku srebrni medaliści mistrzostw świata swoje mecze rozegrają w holenderskim Rotterdamie. 4-9 lipca reprezentanci Polski swoją ostatnią kolejkę VNL rozegrają na Filipinach.

W rozgrywkach Ligi Narodów w 2023 roku każda reprezentacja rozegra 12 meczów w ciągu trzytygodniowej Fazie Wstępnej, z równie silnymi przeciwnikami – z 3 drużynami sklasyfikowanymi od 1 do 4 miejsca, 3 drużynami sklasyfikowanymi od 5 do 8 miejsca, 3 drużynami sklasyfikowanymi od 9 do 12 miejsca i 3 drużynami sklasyfikowanymi od 13 do 16 miejsca.

