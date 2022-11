Terminarz Ligi Narodów siatkarek. Kiedy i gdzie Polki rozegrają swoje mecze?

Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej poinformowała, że Liga Narodów 2023 mężczyzn i kobiet zostanie rozegrana na podstawie tej samej formule rozgrywek, co w 2022 roku. Udział w rozgrywkach wezmą męska i kobieca reprezentacja Polski. Łącznie w tych rozgrywkach zagra 16 drużyn obu płci.

W 2023 roku każda reprezentacja rozegra 12 meczów w ciągu trzytygodniowej Fazie Wstępnej, z równie silnymi przeciwnikami – z 3 drużynami sklasyfikowanymi od 1 do 4 miejsca, 3 drużynami sklasyfikowanymi od 5 do 8 miejsca, 3 drużynami sklasyfikowanymi od 9 do 12 miejsca i 3 drużynami sklasyfikowanymi od 13 do 16 miejsca.

Harmonogram rozgrywek Ligi Narodów kobiet

Pierwszy tydzień

Fazę wstępną Ligi Narodów siatkarek zaplanowano między 30 maja a 4 czerwca w Ankarze (Turcja) i Nagoi (Japonia). Biało-Czerwone swoje zmagania rozpoczną w Turcji. Podopieczne Stefano Lavariniego zmierzą się Turczynkami, Tajkami, Włoszkami, Amerykanka, Koreankami, Serbkami i Kanadyjkami.

Drugi tydzień

W drugim tygodniu rozgrywek VNL siatkarek zawodniczki swoje mecze rozgrywać będą od 13 do 18 czerwca w Hongkongu (Chiny) i Brasilii (Brazylia). Polki na swoje spotkania wylecą do Chin, gdzie staną naprzeciwko Chinek, Włoszek, Turczynek, Kanadyjek, Dominikanek, Holenderek i Bułgarek.

Trzeci tydzień

W ostatnim tygodniu FIVB zaplanowała mecze w dniach 27 czerwca – 2 lipca w Suwon (Korea) i Bangkoku (Tajlandia). Nasze siatkarki polecą do Korei, gdzie powalczą z gospodyniami, Amerykankami, Niemkami, Bułgarkami, Dominikankami, Serbkami i Chinkami

Finały Ligi Narodów zaplanowano w dniach 12-16 lipca.

