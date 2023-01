PGE Skra Bełchatów znalazła następcę reprezentanta Polski. To siatkarz z problemami

Karuzela transferowa w PlusLidze rozkręciła się na dobre. Nie tylko przeciętni ligowcy decydują się tej zimy na liczne zmiany pracodawców. Robią to też największe gwiazdy naszych rozgrywek oraz reprezentanci Polski. Tajemnicą poliszynela jest bowiem fakt, iż z zamiarem przenosin do innej drużyny nosi się Mateusz Bieniek. Środkowy odejdzie latem, ale PGE Skra Bełchatów już teraz znalazła dla niego zastępstwo.

PGE Skra Bełchatów sprowadzi Łukasza Wiśniewskiego w miejsce reprezentanta Polski

Przypomnijmy, że o transferze 28-latka jako pierwszy poinformował trener Jakub Bednaruk w programie „Prawda siatki”. Jeśli nic się nie zmieni na ostatniej prostej, zawodnik ten dołączy latem do ekipy Aluron CMC Warta Zawiercie. Jego kontrakt zostanie wykupiony przez śląski klub.

Jako że mówimy o jednym z najlepszych siatkarzy PlusLigi, a najlepszym na swojej pozycji (o czym świadczą statystyki), dla Skry odejście Bieńka będzie ogromnym osłabieniem. Obecnie trudno wyobrazić sobie ten zespół bez niego, ale wszystko wskazuje na to, że trzeba będzie to uczynić. Tak mieli postąpić też sternicy klubu z Bełchatowa, którzy już zdążyli rozejrzeć się za zastępstwem dla swojej gwiazdy.

Mało tego, według „Przeglądu Sportowego” Żółto-Czarni już wytypowali następcę reprezentanta Polski. „Według naszych informacji klub z Bełchatowa sprowadzi Łukasza Wiśniewskiego. Środkowy Jastrzębskiego doznał kontuzji, która wyklucza jego grę do końca sezonu. Po nim ma on przejść do zespołu z Bełchatowa” – czytamy w artykule.

