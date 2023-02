Stefano Lavarini zadecydował ws. swojej przyszłości. Wszystko jest już jasne

To wcale nie było takie oczywiste, jak może się wydawać z perspektywy czasu. Ostatecznie jednak Stefano Lavarini podjął kluczową dla siebie decyzje. Selekcjoner żeńskiej reprezentacji Polski pracuje również jako szkoleniowiec klubowy i będzie to robił przynajmniej do 2024 roku. Włoch przedłużył swoją umowę z Igor Gorgonzola Novarą

Stefano Lavarini podpisał nowy kontrakt z Novarą

Drużyna z Italii mogła jednak czuć niepewność w tej kwestii. Nie jest bowiem żadną tajemnicą, iż 44-latek cieszył się sporym zainteresowaniem uznanych klubów ze swojej ojczyzny, ale też z innych zakątków Starego Kontynentu. W mediach nie padały nazwy konkretnych ekip, lecz ostatecznie Lavarini nie skusił się na żadną z nich. Ostatecznie zdecydował, że woli kontynuować pracę za sterami Novary, którą prowadzi od trzech sezonów.

Włoch jest ceniony w ojczyźnie i w szczególności w swoim klubie. Dlatego decyzja Lavariniego została przyjęta przez Novarę bardzo entuzjastycznie.

Novara szczęśliwa po przedłużeniu umowy z Novarą

– Cieszymy się, że Stefano będzie kontynuował pracę z nami, pomimo kilku naprawdę atrakcyjnych propozycji, dochowując wiatry w kontrakt podpisany w 2022 roku. Zdecydował się na dalszą współpracę z nami tak, jak sobie tego życzyliśmy. Jesteśmy świadomi, że jak pozytywna była nasza dotychczasowa droga i ile jeszcze razem możemy osiągnąć – powiedział Enrico Marchioni dyrektor generalny Novary w rozmowie z portalem volleyball.it.

„Pragniemy podziękować Stefano za jego przejrzyste zachowanie wobec Novary. My nigdy nie szukaliśmy alternatyw, bo byliśmy przekonani, że będziemy kontynuować współpracę” – dodał.

