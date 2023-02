Bednorz lekarstwem na kłopoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle? „Nie chcę stawiać innych w złym świetle”

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wygrała pierwszy mecz repasaży o ćwierćfinał Ligi Mistrzów z Aluron Wartą CMC Zawiercie 3:0. Przed rewanżem zawodnicy Tuomasa Sammelvuo są w znacznie lepszej sytuacji niż rywale. Do awansu potrzebują tylko wygrania dwóch setów.

Potknięcia ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Bartosz Bednorz na ratunek

Klub z województwa opolskiego w obecnym sezonie nie dominuje tak, jak przyzwyczaił kibiców w poprzednich latach. W tabeli PlusLigi zajmuje czwarte miejsce. Co więcej, w ostatnim ligowym meczu przegrał z Projektem Warszawa 1:3. Kędzierzynianie grali bez zmagającego się z gorączką Bartosza Bednorza. Kilka dni później występował już w wygranym meczu Ligi Mistrzów z Wartą.

– To klasowy siatkarz. Rozegrał mnóstwo ważnych meczów w najmocniejszych ligach świata, to jest bagaż doświadczeń nie do przecenienia. Poza tym to niezwykle pozytywny chłopak, jestem szczęśliwy, że jest z nami, szybko się zaaklimatyzował i dobrze się tu czuje – powiedział prezes ZAKSY Piotr Szpaczek w rozmowie dla „Super Expressu”.

Bartosz Bednorz nie jest jedyną gwiazdą ZAKSY

Bednorz dopiero niedawno dołączył do ZAKSY. Wcześniej występował w chińskim Shanghai Bright, z którym dotarł do finałów ligi. Po krótkim sezonie dołączył do Kędzierzynian, zastępując Denisa Karyagina. Bułgar nie do końca spełnił pokładane w nim oczekiwania. Obecnie reprezentuje francuskie Spacer's Toulouse Volley. W Bednorzu wiele kibiców widzi szansę na ponowną walkę o triumf w PlusLidze i Lidze Mistrzów. Szpaczek zwraca uwagę, że nie może faworyzować 28-latka kosztem innych siatkarzy.

– Nie mogę tak mówić, bo Adrian Staszewski i Wojtek Żaliński są bardzo dobrymi graczami i wykonywali na tej pozycji swoją robotę. Jasne, że bywało różnie, jak to w sporcie. Nie ma drużyn, które wygrywają wiecznie. Gdybym jednak twierdził, że Bednorz jest brakującym elementem, to stawiałbym tych chłopaków w złym świetle – opowiadał prezes ZAKSY.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle przed rewanżem z Aluron CMC Wartą Zawiercie

Zaksa z Bednorzem w składzie w najbliższej kolejce PlusLigi zmierzy się z Barkomem Każany Lwów. Rewanż z Wartą Zawiercie zaplanowano na 15 lutego.

