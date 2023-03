Gwiazda PlusLigi zostanie w Polsce! Klub przekazał świetne wieści

Prawie rok temu Artur Szalpuk wrócił do Projektu Warszawa. 18 marca 2022 roku klub poinformował, że przyjmujący będzie reprezentował barwy stołecznego klubu do końca sezonu. Przypomnijmy, siatkarz reprezentował barwy Verva Warszawa Orlen Paliwa w sezonie 2020/21, ale zdecydował się odejść do drużyny Epicentr-Podolany Horodok. Powrót Szalpuka do Polski był m.in. spowodowany przerwaniem rozgrywek ligi ukraińskiej z powodu wojny.

Piotr Gacek: Ta decyzja przyszła naturalnie

We wtorek 7 marca przedstawiciele Projektu Warszawa przekazali kibicom świetne informacje. „Artur Szalpuk zostaje na dłużej w Projekcie Warszawa! 27-letni przyjmujący związał się ze stołecznym klubem nową umową obowiązującą do 2025 roku” – czytamy w komunikacie.

– Decyzja o przedłużeniu umowy z Arturem przyszła naturalnie. To niezwykle utalentowany zawodnik, jeden z najlepszych siatkarzy w PlusLidze, który stanowi ważny punkt naszej drużyny. Wierzyłem w jego umiejętności, gdy wracał do Warszawy po trudnym sezonie przerwanym wojną na Ukrainie, a on świetnie spłaca ten kredyt zaufania swoją wyśmienitą grą. Wierzę, że wspólnie będziemy świętować jeszcze wiele sukcesów i zwycięstw – powiedział w klubowych mediach Piotr Gacek, wiceprezes zarządu oraz dyrektor sportowy Projektu Warszawa.

Artur Szalpuk: Warszawa to mój dom

Artur Szalpuk rozpoczął swoją seniorską karierę w AZS Politechnice Warszawskiej. W barwach tego klubu występował w latach 2013-15. Stamtąd przeniósł się do Cerradu Czarnych Radom, a następnie grał m.in. w Treflu Gdańsk i PGE Skrze Bełchatów.

– Warszawa to mój dom. Tutaj wychowywałem się siatkarsko, rozpoczynałem seniorską karierę oraz kontynuuję ją, rywalizując w jednej z najlepszych lig na świecie. Świetnie się tutaj czuję i nie mogę doczekać się kolejnych wyzwań w stołecznych barwach – powiedział Artur Szalpuk w klubowych mediach.

Kibice Projektu Warszawa będą mogli oglądać w akcji Artura Szalpuka 11 marca w hali COS Torwar o godz. 14:45 w meczu przeciwko Aluronowi CMC Warcie Zawiercie.

