Polski klub podzielił się wspaniałą wiadomością. Gwiazdor zdradził, dlaczego tak zadecydował

Mimo że PlusLiga jest jedną z najsilniejszych lig w Europie i na świecie, zatrzymanie w niej największych gwiazd nie zawsze jest łatwe. Ta sztuka udała się jednak Jastrzębskiemu Węglowi, który dobrą nowinę ogłosił tuż przed spotkaniem z PGE Skrą Bełchatów. Dowiedzieliśmy się wówczas, że w drużynie Marcelo Mendeza na dłużej zostanie Benjamin Toniutti, jeden z jej liderów. Jak się okazało, była to jedyna dobra wiadomość dla ekipy ze Śląska, ponieważ niespodziewanie przegrała ona 2:3.

Benjamin Toniutti zostaje w Jastrzębskim Węglu

Rozgrywający jest jednym z najlepszych siatkarzy na świecie jeśli chodzi o graczy występujących na tej pozycji. Zawodnikiem Jastrzębskiego jest od sezonu 2021/22 i ma na koncie już jedno wicemistrzostwa Polski oraz dwa Superpuchary naszego kraju. Od lat gra też w reprezentacji Francji, z którą zdobył mistrzostwo Europy, wygrywał Ligę Światową, a w 2020 roku wygrał złoto na igrzyskach olimpijskich w Tokio.

W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Jastrzębskiego zacytowano samego Francuza, który wyjaśnił, dlaczego zdecydował się na przedłużenie kontraktu. – Sezon 2023/2024 będzie bardzo ważny, bo jest to rok, w którym odbywają się również igrzyska olimpijskie w Paryżu. To jest dla mnie istotne, żeby sezon poprzedzający taką imprezę rozegrać w dobrym Klubie, który chce zawsze wygrywać. To dodatkowy czynnik, który z pewnością pomoże mi być w najlepszej możliwej formie na olimpiadę – wyjaśnił Toniutti.

Ponadto rozgrywający zdradził, że bardzo dobrze czuje się w Polsce i Jastrzębskim, ponieważ czuje wielkie wsparcie kibiców, a klub, w którym gra, jest świetnie zorganizowany i profesjonalny. Do tego czuje, iż ze śląską ekipą jest w stanie walczyć o trofea. Niewykluczone, że jeszcze w sezonie 2022/23 Jastrzębski wygra Ligę Mistrzów. Aktualnie Toniutti i jego partnerzy są na etapie półfinału, w którym zmierzą się z Halkbankiem Ankara.

