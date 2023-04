Nieprawdopodobna gra Indykpolu AZS Olsztyn. Warta Zawiercie była bezradna

W ćwierćfinałach PlusLigi pozostała tylko jedna niewiadoma, kto awansuje do półfinału PlusLigi i dołączy do Jastrzębskiego Węgla, Asseco Resovii Rzeszów i ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. W ostatniej parze, która walczy w ćwierćfinale mierzą się ze sobą Aluron CMC Warta Zawiercie i Indykpol AZS Olsztyn.

Indykpol AZS Olsztyn zatriumfował w pierwszym secie

Fakt, iż Indykpol AZS Olsztyn był w stanie wygrać z Aluronem CMC Wartą Zawiercie 3:0 w fazie zasadniczej pozwalał siatkarzom tej drużyny marzyć o odmienieniu losów tego ćwierćfinału, który po dwóch meczach przegrywali 0:2. Pierwszy krok w tym kierunku podopieczni Javiera Webera wykonali już w sobotę, kiedy pokonali przeciwników 3:1 w pierwszym meczu na swoim terenie.

Teraz, by doprowadzić do wyrównania, Indykpol AZS Olsztyn musiał za wszelką cenę zwyciężyć drugie spotkanie u siebie. Ten mecz zaczął się obiecująco, bo choć na początku minimalną przewagę mieli gracze Aluronu CMC Warty Zawiercie, to w późniejszej fazie seta gospodarzom udało się odrobić tę stratę i wyjść na prowadzenie. Dużą w tym zasługę miał Karol Butryn, który według wyliczeń serwisu plusliga.pl zdobył 9 punktów, w ataku miał 57-procentową skuteczność w ataku. Ta partia padła łupem olsztynian 25:23.

Gospodarze straszyli rywali zagrywką

Drugi set miał innego bohatera – Moritza Karlitzka, który był nie do zatrzymania w polu zagrywki. Łącznie po dwóch setach Indykpol AZS Olsztyn miał 11 asów, z czego siedem należało do niemieckiego przyjmującego (pięć w samym drugim secie). Podopieczni Michała Winiarskiego byli bezradni w przyjęciu, co się złożyło na dalszą grę jego zespołu. Ostatecznie podopieczni Javiera Webera zdemolowali przeciwników 25:16.

Trzeci set był już bardziej wyrównany, ale dzięki świetnej serii gospodarzy przy wyniku 13:13, udało im się odskoczyć na cztery punkty (17:13). Goście próbowali szarpać defensywę rywali, ale albo nadziewali się na blok, albo nie byli w stanie skończyć swojego ataku. Trzeci set zakończył się triumfem gospodarzy 25:23 i zwycięstwem w całym spotkaniu 3:0.

Ten triumf Indykpolu AZS Olsztyn oznacza, że ćwierćfinał znów przeniesie się do Zawiercia. Zwycięzca trzech meczów w tej parze w półfinale zmierzy się z Jastrzębskim Węglem, który w tej fazie play-offów wyeliminował Trefla Gdańsk.

Czytaj też:

Nowe informacje ws. odejścia Urosa Kovacevicia do Rosji. Prezes Aluronu CMC Warty Zawiercie zdradził ważny szczegółCzytaj też:

„Trudno było wcisnąć piłkę w boisko”. Bartosz Bednorz podsumowuje rywalizację Projekt – ZAKSA