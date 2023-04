Najlepiej punktujący gracz zeszłego sezonu odchodzi z PlusLigi. Trafi do Sir Safety Perugii

Choć PlusLiga weszła w decydującą fazę, to przedstawiciele wielu klubów walczą o zakontraktowanie najlepszych zawodników już teraz. Forma wielu zawodników zostaje dostrzeżona również przez zagraniczne drużyny, które kuszą wysokimi kontraktami. Prezes Sir Safety Perugii potwierdził przejście do jego ekipy atakującego polskiego zespołu. To początek transferowego domina.

Od jakiegoś czasu w mediach krążyła informacja, że Wassim Ben Tara odejdzie z PSG Stali Nysa. Przypomnijmy, tunezyjski atakujący ma polskie korzenie – jego matką jest Polka, a jego kuzynką jest grająca w Tauron Lidze Katarzyna Bagrowska. Siatkarz gra w PSG Stali Nysa od sezonu 2020/21. Wcześniej występował w zagranicznych klubach takich jak GFC Ajaccio VB, Chaumont VB 52, ASUL Lyon Volley i ES Tunis. Wassim Ben Tara odchodzii ze Stali Nysa W sezonie 2021/22 Ben Tara był najlepiej punktującym siatkarzem. Zawodnik PSG Stali nysa dobył wówczas 463 punkty i o jedno „oczko” wyprzedził Bartłomieja Bołądzia występującego wówczas w Ślepsku Malow Suwałki. Polskie i włoskie dzienniki, w tym Gian Luca Pasini informowały, że Tunezyjczyk ma trafić do Sir Safety Perugii, w której występuje już dwóch reprezentantów Polski – Wilfredo Leon i Kamil Semeniuk. Ten transfer został potwierdzony przez samego właściciela klubu z Perugii Gino Sirciego, który wziął udział w programie w telewizji Umbria TV. Transferowe domino w PlusLidze Ta transakcja jest powiązana z transferowym dominem, w którym udział biorą polskie i włoskie kluby. Według doniesień przejście Tunezyjczyka może oznaczać, że Kamil Rychlicki odejdzie z Perugii do Trentino. Ponadto, jak informował jakiś czas temu Polsat Sport nowym atakującym Stali Nysa będzie Maciej Muza, który ma odejść z Asseco Resovii Rzeszów z powodu porozumienia klubu ze Stephenem Boyerem z Jastrzębskiego Węgla. W tym sezonie Sir Safety Perugia bardzo dobrze sobie radziła, aż do finiszu, kiedy ostatecznie została wyeliminowana w ćwierćfinale play-offów Serie A oraz w półfinale Ligi Mistrzów przez ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Pomimo zwycięstwa w Superpucharze Włoch i zdobyciu tytułu Klubowego Mistrza Świata z posadą pożegna się trener Andrea Anastasi. Czytaj też:

