Wielki transfer w polskiej siatkówce. Gwiazda potwierdziła zmianę klubu

Magdalena Stysiak od 2021 roku jest siatkarką włoskiej Vero Volley Monzy. W barwach zespołu prowadzonego przez Marco Gaspariego rozegrała dwa znakomite sezonu i jak sama przyznaje, nadszedł czas na nową, pasjonującą przygodę. Jej następnym zespołem będzie klub, który walczy o najwyższe cele. Polka bez wątpienia będzie dużym wzmocnieniem.

Magdalena Stysiak odchodzi z Vero Volley Monzy

Reprezentantka Polski udzieliła wywiadu dla TVP Sport, podczas którego oficjalnie potwierdziła swój transfer z Vero Volley Monzy. 22-latka podpisze kontrakt z tureckim Fenerbahce Opet Stambuł, który w trwającym sezonie walczy o mistrzostwo kraju oraz zwycięstwo w Lidze Mistrzów. To niemal pewne, że przyjmująca będzie miała tam zapewniony pierwszy skład. Sama nie ukrywała wielkiej ekscytacji możliwością, która jej się przytrafiła.

— To było moje marzenie. Chcę spróbować w Turcji czegoś nowego, aby nie siedzieć cały czas we Włoszech. Uwielbiam Italię, w tym roku mamy świetną ekipę i będzie mi tego bardzo, bardzo brakować. Jadę jednak do nowego kraju z jedną z moich znajomych i bardzo mnie cieszy perspektywa nowej siatkarskiej drogi — powiedziała jedna z liderek reprezentacji Polski w siatkówce kobiet.

Dotychczasowa kariera Magdaleny Stysiak

Urodzona w Turowie Magdalena Stysiak rozpoczynała swoją karierę juniorską w Siatkarzu Wieluń, gdzie grała przez rok. Następnie trafiła do SMS PZPS-u Szczyrk, gdzie także spędziła sezon. Stamtąd jej droga pokierowała się do Polic, a dokładnie do młodzieżówki tamtejszego Chemika, którego barw broniła w latach 2016-2017. Następną kampanię grała w SMS-ie Police.

Jej pierwszym zespołem seniorskim był policki Chemik, jednak spędziła tam niecałe 12 miesięcy. Jej usługami zainteresował się wówczas Grot Budowlani Łódź, który był jej ostatnim polskim klubem. Stamtąd trafiła do włoskiego Savino Del Bene Scandicci, którego barw broniła w sezonach 2019/20 i 2020/21. Do dziś jest jeszcze zawodniczką Vero Volley Monzy.

