Piękne obrazki w Rzeszowie. ŁKS Commercecon Łódź zadedykował mistrzostwo Polski zmarłemu trenerowi

W sobotę 13 maja poznaliśmy zwycięzcę kobiecej Tauron Ligi. Jest nim ŁKS Commercecon Łódź, który w czwartym meczu finałowym pokonał Developres Bella Dolina Rzeszów 2:3 (25:17, 22:25, 22:25, 25:22, 13:15).

Ciężka przeprawa ŁKS Commercecon Łódź

Przed tym spotkaniem stan rywalizacji play-off do trzech zwycięstw było 2:1 dla ŁKS, co sprawiało, że łodzianki potrzebowały tylko jednego zwycięstwa, by zatriumfować w lidze po raz trzeci w historii. Tak też się stało, choć początek na to nie wskazywał. Pierwszego seta Łodzianki przegrały dość wyraźnie 25:17, mimo wyrównanej walki do stanu 13:13. Gościnie nie załamały się i wygrały dwa kolejne sety do 22.

W czwartym secie gospodyniom udało się doprowadzić do tie-breaka po wygranej 25:22. W decydującym secie Ann Kalandadze z Developresu wypracowała rzeszowiankom przewagę 6:2, którą łodzianki konsekwentnie odrabiały. Przy zmianie stron na tablicy widniał wynik 8:5. Siatkarki ŁKS-u odrobiły straty dopiero w końcówce, kiedy wyrównały 13:13, a triumf w tie-breaku i mistrzostwo Polski zapewniły łodziankom dwa punktowe bloki. Set skończył się wynikiem 13:15, a całe spotkanie 2:3.

Piękne obrazki po meczu

Podczas ceremonii wręczenia nagród na parkiecie można było zobaczyć wzruszające obrazki. Świętujące siatkarki ŁKS Commercecon Łódź zadedykowały triumf zmarłemu w zeszłym roku trenerowi Michałowi Cichemu. Zawodniczki weszły na podium i rozwinęły baner ze zdjęciem ś.p. szkoleniowca, który był opatrzony napisem: "Byłeś z nami od początku... na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci".

Po spotkaniu w rozmowie z dziennikarzami Polsatu Sport Martyna Grajber-Nowakowska podziękowała szkoleniowcowi. – Dedykuję ten medal trenerowi Cichemu i mam nadzieję, że przekażę go rodzinie Michała. Myślę, że to jego duża sprawka – powiedziała. Zawodniczka grała pod kierunkiem trenera Cichego w ŁKS Łódź w sezonie 2021/22.

