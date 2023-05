Kibice stanęli na wysokości zadania. Tak okazali wsparcie dla siatkarki

Końcówka sezonu Tauron Ligi była bardzo emocjonująca dla kibiców, ale dla jeden z siatkarek niestety też wyjątkowo pechowa. Podczas finałowej rywalizacji między ŁKS-em Commercecom Łódź a Developresem Bella Dolina Rzeszów groźnej kontuzji doznała bowiem Zuzanna Górecka. Filar reprezentacji Polski przejdzie długie i żmudne leczenie, zanim wróci na parkiet. Nie ma co się dziwić, że po diagnozie siatkarka była załamana. Podczas ostatniego meczu wspomnianych drużyn wystąpić nie mogła, ale pojawiła się w hali, by dopingować koleżanki. Kibice też o niej nie zapomnieli.

Zuzanna Górecka doznała poważnej kontuzji

Do tragedii doszło dokładnie 7 maja. Całe spotkanie trwało aż pięć setów, choć początkowo nic na to nie wskazywało. Dwie pierwsze partie pewnie wygrała ekipa z Rzeszowa, a dopiero potem łodzianki wzięły się do „do roboty” na poważnie. W tie-breaku również okazały się zwycięskie, aczkolwiek właśnie wtedy ŁKS stracił Górecką.

W jednej z ostatnich akcji spotkania przyjmująca miała wielkiego pecha. Jej kolano skręciło się bowiem nienaturalnie, więc od razu musieli interweniować medycy. Siatkarka momentalnie zalała się łzami, ponieważ doskonale wiedziała, że stało się coś poważnego. Diagnoza, o której napisano na oficjalnym profilu twitterowym jej klubu, brzmiała jednoznacznie – uraz łąkotki oraz więzadła krzyżowego przedniego. Pewne jest, że w 2023 roku w reprezentacji na pewno nie zagra.

Kibice ŁKS-u Commercecon Łódź wsparli polską siatkarkę

Mimo tego traumatycznego zdarzenia Górecka stawiła się ostatnio w hali, by dopingować swoją drużynę. W trzecim pojedynku znów lepsze okazały się łodzianki, zwyciężając 3:1. W poszczególnych setach było 25:22, 28:26, 22:25 i 25:13.

Górecka przynajmniej z tego powodu mogła się ucieszyć, a dodatkowy powód do uśmiechu dali jej również kibice. W trakcie spotkania na trybunach pokazali bowiem wymowny transparent, za pomocą którego chcieli dać znać, że pamiętają o przyjmującej i ją wspierają. „Zuza – trzymaj się mocniej niż twoje więzadła!” – napisali.

