Brutalna diagnoza polskiej siatkarki. Straci cały sezon reprezentacyjny

Kontuzje to niestety nieodzowny element sportu. Choć nikt nikomu tego nie życzy, a widok sportowca zwijającego się z bólu może chwytać za serce, to niestety co rusz słyszymy informacje o kolejnej długiej przerwie w grze. Już wiadomo, że reprezentacja Polski siatkarek będzie musiała sobie radzić bez ważnej zawodniczki.

Reprezentacja Polski siatkarek szykuje się do Ligi Narodów. Tegoroczna edycja jest bardzo ważna, bo jej wyniki mają wpływ na ranking FIVB, który z kolei może zdecydować o awansie na igrzyska olimpijskie, gdy zawodniczkom Stefano Lavariniego nie uda się wywalczyć przepustki podczas wrześniowych kwalifikacji w Łodzi. Włoch podobnie jak wszyscy fani volleya dowiedział się o potężnej kontuzji ważnej kadrowiczki. Zuzanna Górecka nie zagra w nadchodzącym sezonie reprezentacyjnym Zuzanna Górecka od lat stanowi o sile reprezentacji Polski siatkarek. Po zmianie trenera, nowy zaczął chętnie na nią stawiać, zwracając uwagę na dobrą grę w przyjęciu, techniczne ataki i kąśliwy serwis. Zawodniczka ŁKS-u Commercecon Łódź była ważnym elementem zespołu, który w ubiegłym roku dotarł do najlepszej ósemki domowych mistrzostw świata. Jako że znalazła się w gronie powołanych na nadchodzącą Ligę Narodów, można zakładać, że byłaby ważnym członkiem nowej kadry. Plany pokrzyżowała jednak kontuzja z drugiego meczu finału Tauron Ligi pomiędzy zespołem z Łodzi a Developresem Bella Dolina Rzeszów. Górecka zaatakowała piłkę w jednej akcji podczas tie-breaka, po czym niefortunnie wylądowała na nogę. Ta się lekko ugięła, a 23-latka padła na ziemię. Już wtedy można było przewidywać, że Polkę czeka spora przerwa. Wszystko wyjaśniło się w poniedziałek, gdy ŁKS w komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych poinformował, że przyjmująca doznała urazu łąkotki oraz więzadła krzyżowego. Wiąże się to z kilkumiesięczną absencją. „Potwierdził się czarny scenariusz... Zuza Górecka doznała urazu łąkotki oraz więzadła przedniego krzyżowego. W najbliższych dniach przyjmującą czeka zabieg, a w kolejnych miesiącach rehabilitacja oraz praca nad powrotem do formy. Zuzia wiemy, że wrócisz silniejsza!" – poinformował klub. twitter Olivia Różański potencjalnym transferem medycznym Górecka nie jest jedyną zawodniczką ŁKS-u, która nabawiła się groźnej kontuzji, wyłączającej z gry na wiele miesięcy. Podczas meczu Ligi Mistrzyń z Fenerbahce podobnego urazu więzadła nabawiła się Klaudia Alagierska-Szczepaniak. Jej także zabraknie w nadchodzącym sezonie reprezentacyjnym. Jak podaje portal WP SportoweFakty, „Łódzkie Wiewióry" szykują transfer medyczny na ostatnie mecze finałowe (stan rywalizacji 1:1). W roli tymczasowego zastępstwa na dwa bądź trzy mecze ma do Łodzi trafić Olivia Różański, która ostatni sezon spędziła we włoskim Chieri.

