Polska siatkarka blisko hitowego transferu. Włoskie media nie mają wątpliwości

W ostatnim czasie kariera Olivii Różański mocno przyspieszyła. Polska siatkarka jeszcze do niedawna występowała w Legionovii Legionowo, ale w 2022 roku przeniosła się na Półwysep Apeniński, gdzie idzie jej co najmniej dobrze. Do tego została ważną postacią w kadrze narodowej, a teraz dowiadujemy się, że niebawem ma zostać bohaterką kolejnego hitowego transferu.

Olivia Rożański bliska transferu we Włoszech

Gdyby tak się stało, w obecnej drużynie spędziłaby zaledwie jeden sezon, który de facto był dla niej całkiem udany, choć początkowo niewiele na to wskazywało. Kiedy Polka urodzona we Frencji trafiła do Reale Mutua Fenera Chieri, początkowo dostawała całkiem mało szans na grę. Do wyjściowego składu musiała przebijać się konsekwentnie i cierpliwie, ale w końcu jej się to udało. Koniec końców została ważną członkinią drużyny.

Mało tego, w sezonie 2022/23 odniosła z Chieri pewien spory sukces. Zespół ten triumfował bowiem w finale Pucharu Challenge i był to pierwszy raz w historii, gdy siatkarka z naszego kraju zdobyła to trofeum. Nieco gorzej poszło tej ekipie w lidze włoskiej – zajęła tam czwarte miejsce w sezonie zasadniczym, a potem odpadła już w ćwierćfinale.

Olivia Różański na celowniku Volley Bergamo 1991

Mimo tego przyjmująca wypracowała sobie dobrą markę w Italii i w związku z tym tamtejsze media, a konkretnie portal volleynews.it, donoszą o nadchodzącym transferze Różański. Gdyby te rewelacje okazały się prawdziwe, w rozgrywkach 2023/24 występowałaby ona w Volley Bergamo 1991. Miałaby tam zastąpić Amerykankę Khalię Lanier, która pożegna się z tą drużyną.

Reprezentantka Polski zostałaby częścią znacznej przebudowy. Zmieni się między innymi szkoleniowiec. Pożegnać z klubem ma się między innymi trener Stefano Micoli, który prawdopodobnie przejmie MOYA Radomkę Radom. W jego miejsce do Bergamo dołączy najprawdopodobniej Matteo Sorfotati.

