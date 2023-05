PGE Skra Bełchatów bez gwiazdy zespołu. Siatkarz odchodzi po dwóch latach

Kibice PGE Skry Bełchatów mogli nie tyle wyrywać sobie włosy z głowy, co martwić się o to, ile będą mieli komu kibicować w przyszłym sezonie PlusLigi. Wielkiego hegemona sprzed lat trapiło wiele problemów, na czele z finansowymi. Choć zespół utrzymał się na najwyższym szczeblu ligowym, to z zapowiadanych wcześniej transferów nic nie wyszło. Odchodzą też gwiazdy, które stanowiły o sile drużyny w minionym roku.

Aleksandar Atanasijević odchodzi ze Skry Bełchatów

Skra co rusz ogłasza kolejne odejścia z klubu. Z zespołem pożegnała się m.in. legenda klubu Karol Kłos, który najprawdopodobniej dołączy do Asseco Resovii Rzeszów. Nie będzie także Roberta Mielczarka, pełniącego przez lata funkcję drugiego libero. On z kolei ma zostać w klubie, lecz w roli dyrektora sportowego. Teraz bełchatowianie ogłosili kolejne rozstanie. Po dwuletniej grze ze Skry odchodzi Aleksandar Atanasijević. Serbski atakujący trafił do dziewięciokrotnego mistrza Polski po 8 latach gry w Perugii, do którego z kolei przeszedł ze… Skry.

Podczas pierwszej przygody w PlusLidze Serb był głównie zmiennikiem dla Mariusza Wlazłego. Gdy wrócił po latach, stał się podstawowym atakującym drużyny, która jednak nie była już tak dobra jak przed laty. Przez ostatnie dwa sezonu Atanasijević rozegrał 101 meczów, podczas których zdobył 1364 punkty.

„Aleksandar, dziękujemy za reprezentowanie barw #TeamSkra. Powodzenia w dalszej karierze i do zobaczenia po przeciwnej stronie siatki!” – napisała Skra na Twitterze.

twitter

Kariera siatkarska Aleksandara Atanasijevicia

Atanasijević to także reprezentant Serbii, z którą dwa razy świętował mistrzostwo Europy (2011, 2019) oraz zwycięstwo w Lidze Światowej 2016. Nie wiadomo jeszcze, gdzie oficjalnie powędruje 32-letni siatkarz.

Czytaj też:

Kibice w szoku po obniżeniu kary dla słynnego siatkarza. Niedawno groził broniąCzytaj też:

Reprezentanci Polski wskazali najlepszych siatkarzy w historii naszego kraju. Trzy nazwiska ciągle się powtarzały