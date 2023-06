Reprezentant Polski w końcu się doczekał. Wziął ślub, a na weselu pojawiły się gwiazdy siatkówki

W ostatnich tygodniach Bartosz Kwolek nie mógł narzekać na nudę. Jego Aluron CMC Warta Zawiercie długo rywalizowała w PlusLidze, następnie otrzymał on powołanie do reprezentacji Polski na zgrupowanie przed Ligą Narodów, a także wziął udział w jednej z najważniejszych ceremonii w swoim życiu. Na początku czerwca przyjmujący powiedział sakramentalne „tak” swojej wieloletniej partnerce.

Bartosz Kwolek wziął ślub

Co ciekawe, kwestię tej uroczystości musiał uzgodnić między innymi z… Nikolą Grbiciem. Selekcjonera co prawda zabrakło na imprezie, ale zgodę na nią musiał wyrazić. Według relacji samego siatkarza Serb dowiedział się o jego planach ze znacznym wyprzedzeniem, bo już dwa lata temu.

Wtedy właśnie Kwolek zakomunikował szkoleniowcowi, iż planuje wziąć ślub na przełomie sezonu klubowego i reprezentacyjnego. Ten zaś wykazał się dużą wyrozumiałością. Kalendarz siatkarski jest tak napięty, że zawodnik i jego partnerka nie byliby w stanie znaleźć lepszej daty.

Reprezentanci Polski bawili się na ślubie Bartosza Kwolka

Co ciekawe partnerką reprezentanta Polski jest Maja Klich. Każdy, kto interesuje się piłką nożną, powinien kojarzyć to nazwisko. Nie jest ono przypadkowe. Wybranka serca Kwolka jest bowiem siostrą aktualnego zawodnika DC United, czyli Mateusza Klicha. We wrześniu ubiegłego roku siatkarz i jego (już obecna) żona doczekała się potomka, któremu nadała imię Leonard.

Z instagramowych relacji wiadomo też, że na uroczystości stawiło się kilku zawodników znanym z kadry naszego kraju. W ceremonii wzięli udział ci, którzy są jeszcze na urlopach. Na zdjęciach opublikowanych w mediach społecznościowych zauważymy między innymi Aleksandra Śliwkę, Jakuba Kochanowskiego, Łukasza Kaczmarka, Bartosza Bednorza, Marcina Janusza, Tomasza Fornala czy Wilfredo Leona.

