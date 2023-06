Kolejny duży transfer w PlusLidze. W Olsztynie zagra argentyński brylant

Javier Weber, czyli trener Indykpolu AZS Olsztyn, ściąga do swojego zespołu brylant z ojczyzny. Manuel Armoa urodził się w 2002 roku i po raz pierwszy przyjdzie mu grać w Europie. Co ciekawe, choć przyjmujący reprezentuje barwy Argentyny, siatkarz ma kubańskie korzenie. A do tego rodzinne tradycje gry w siatkówkę.

Manuel Armoa nowym siatkarzem Indykpolu AZS Olsztyn

Mający 199 cm siatkarz ma za sobą wiele owocnych występów w młodzieżowych reprezentacjach Argentyny. Na swoim koncie ma medale MŚ kadetów (2019), w swoim dorobku zapisał również indywidualne wyróżnienie – na MŚ U-21 został najlepszym przyjmującym imprezy (2021). Do tego należy również dołożyć cztery medale mistrzostw Argentyny, z czego dwa złote (2021 i 2022) w barwach UPCN Voley Club San Juan.

– Kiedy zadzwonił do mnie Javier Weber, nie miałem wątpliwości i zgodziłem się bez wahania […] Moi rodzice, mój menadżer i ja, natychmiast podjęliśmy decyzję. PlusLiga jest jedną z najbardziej niesamowitych lig na świecie, a Olsztyn ma świetnego trenera. Kadra naszego klubu na nowy sezon także jest wspaniała. Jestem bardzo szczęśliwy i nie mogę się doczekać kolejnego sezonu w barwach Indykpolu AZS Olsztyn – powiedział Armoa, cytowany na oficjalnej stronie olsztyńskiego klubu.

Kontrakt z Argentyńczykiem został podpisany na dwa lata. Wygląda na to, że trener Weber ma pomysł na odpowiednie wprowadzenie mającego zaledwie 20 lat gracza.

Coraz bliżej skompletowania składu przyjmujących na sezon 2023/24

We wtorek informowaliśmy o domknięciu kadry drużyny w Treflu Gdańsk. Większość drużyn w spokojnym tempie przedstawia kolejnych graczy. W Olsztynie poza argentyńskim talentem ogłoszono transfery Nicolasa Szerzenia czy przedłużenia umowy z Moritzem Karlitzkiem. Pozostaje zatem jeszcze jedno miejsce do obsadzenia z tradycyjnej czwórki przyjmujących na nowy sezon.

Warto dodać, że Armoa obecnie reprezentuje Argentynę podczas rozgrywek Ligi Narodów. Ma tam okazję trenować pod okiem Marcelo Mendeza, czyli… mistrza Polski oraz finalisty Ligi Mistrzów z Jastrzębskim Węglem.

