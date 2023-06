PlusLigowy skład w Treflu Gdańsk zamknięty. Solidne wzmocnienie na ataku

Sprowadzenie do PlusLigi Kewina Sasaka to dobra wiadomość do kibiców siatkówki. Mierzący 208 cm wzrostu atakujący z pewnością ma ogromny potencjał, żeby stać się ważną postacią w drużynie Igora Juricicia. Warto dodać, że Sasak występował w barwach Trefla Gdańsk od 2018 do 2022 roku. Ostatni sezon atakujący spędził w czeskim VK CEZ Karlovarsko. U naszych sąsiadów Sasak sięgnął m.in. po brązowy medal w lidze.

Trefl Gdańsk z pełnym składem na nowy sezon w PlusLidze

Polski atakujący poza występami w ligowych rozgrywkach, zbierał również doświadczenie w europejskich pucharach. Zespół z Karlovarska występował zarówno w Lidze Mistrzów, jak i Pucharze CEV.

– Sezon spędzony w lidze czeskiej dał mi sporo doświadczenia. Granie w roli lidera drużyny, budowanie pewności siebie, a także ogrywanie się i sprawdzenie zdobytych umiejętności na boiskach europejskich w meczach Ligi Mistrzów, czy w Pucharze CEV to naprawdę cenna lekcja. Myślę, że zdobyte doświadczenie i umiejętności pomogą mi w przyszłym sezonie, gdy będę występował ponownie na polskich parkietach. Bardzo się cieszę z powrotu do PlusLigi, a jeszcze bardziej z tego, że wracam właśnie do Gdańska. To jedno z najlepszych miast w Polsce, a organizacja klubu jest na bardzo wysokim poziomie. Przede wszystkim chcę rozegrać ten sezon na dobrym poziomie sportowym, pomóc jak najmocniej zespołowi. Myślę, że ciężka praca i regeneracja będą kluczowe w tak intensywnych rozgrywkach, jakie przed nami – przyznał Kewin Sasak.

Tym samym Trefl Gdańsk oficjalnie zamknął skład na sezon 2023/34. Zestawienie klubu z Trójmiasta prezentuje się następująco:

Atakujący: Kewin Sasak, Aliaksei Nasevich.



Trener Igor Juricić ocenił powrót do klubu Kewina Sasaka

Zadowolony z pozyskania rosłego atakującego jest szkoleniowiec Trefla. Warto przypomnieć, że zespół z Gdańska w poprzednim sezonie był jedną z rewelacji rozgrywek w PlusLidze. Ostatecznie Trefl zajął na koniec wysokie szóste miejsce.

– Myślę, że dla rozwoju Kewina ubiegłoroczna decyzja o wyjeździe za granicę była najlepszą, jaką mógł podjąć. Wraca do nas zdecydowanie bardziej doświadczony. Aleks jest oczywiście młodszym zawodnikiem, ale ma przed sobą świetne perspektywy. Wiemy, jak z nim pracować, by się dalej rozwijał, a gdy on także da z siebie maksimum, to przyjdą wspaniałe efekty. Pamiętajmy też, że w klubie zostaje siatkarska legenda z ich pozycji, czyli Mariusz Wlazły. Wierzę, że zarówno Kewin, jak i Aleks będą chcieli czerpać z jego wiedzy i doświadczenia – ocenił trener Juricić.

Dodajmy, że Mariusz Wlazły po zakończeniu kariery zawodnika, pozostał w klubie z Gdańska. Legendarny atakujący będzie teraz w sztabie szkoleniowym. Wlazły będzie pełnił funkcję koordynatora psychologicznego.

