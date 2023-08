Polski siatkarz ocenił decyzję Nikoli Grbicia. Padła jasna deklaracja

Mistrzostwa Europy siatkarzy zbliżają się nieuchronnie, w związku z czym coraz bardziej intensywne są przygotowania Polaków do tejże imprezy. Po zwycięstwie w Lidze Narodów oczekiwania są wysokie, ale trudno się dziwić, skoro już w pierwszym turnieju Biało-Czerwoni pokazali tak dużą jakość. Wiadomo już też, że przed rozpoczęciem zawodów do zespołu dołączy siatkarz, którego przez pewien czas nie oglądaliśmy w seniorskiej ekipie.

Nikola Grbić wierzy w Mateusza Porębę

6 sierpnia z doniesień medialnych dowiedzieliśmy się, iż Nikola Grbić „dowołał” do drużyny Mateusza Porębę, który ostatnio reprezentował nasze barwy narodowe podczas Uniwersjady. W jej trakcie polscy siatkarze dotarli aż do finału, w którym jednak przegrali z Włochami. Niemniej zdobyli srebrny medal, a jedną z najważniejszych postaci tej drużyny był właśnie 24-letni środkowy.

Wciąż stosunkowo młody zawodnik cieszy się z nominacji do seniorskiej kadry i w związku z tym złożył nawet konkretną deklarację w rozmowie z Polsatem Sport. – Jestem szczęśliwy, że trener mnie obserwował i wie, że jestem gotowy, by podjąć treningi z najlepszymi – powiedział gracz Skry Bełchatów.

Mateusz Poręba o wielkiej sile reprezentacji Polski

– Już w samolocie myślałem, jak sobie to wszystko zorganizować. To dobrze, że nie będę miał wolnego czasu. Wcześniej problemy zdrowotne krzyżowały mi plany, by uczestniczyć w zajęciach z chłopakami – wspominał środkowy. Podkreślił też, iż nie czuje wielkiej presji w związku z grą w reprezentacji Polski, bo „nasza siatkówka to potęga”.

– To przeciwnicy wychodzą na boisko z myślą, że z nami będzie trudno – stwierdził Poręba. W mistrzostwach Europy Biało-Czerwoni trafili do grupy C, w której zmierzą się z Macedonią Północną, Czarnogórą, Holandią, Czechami i Danią. Teoretycznie z awansem nie powinno być problemów, skoro do 1/8 przejdą aż cztery zespoły. Schody zaczną się później. Początek turnieju zaplanowano na 28 sierpnia.

