Michał Kubiak oficjalnie w nowym klubie. Polak będzie największą gwiazdą

Jeśli ktoś liczył na powrót do PlusLigi Michała Kubiaka, no to będzie musiał jeszcze swoje odczekać. Były kapitan reprezentacji Polski w siatkówce wybrał swoje nowe miejsce pracy. Kubiak pozostaje w Azji, właśnie został siatkarzem Shanghai Bright.

Trzeba przyznać, że Michał Kubiak konsekwentnie wybiera swoje kierunki, w których zmierza jego sportowa kariera. Z PlusLigi były kapitan Biało-Czerwonych wyjechał w 2014 roku, bo występach w Jastrzębskim Węglu (2011-14). Kubiak wybrał wówczas występy dla tureckiego Halkbanku Ankara (2014-16). Za to od 2016 roku w klubowej karierze Polaka funkcjonuje już tylko Azja. W ostatnich latach była Japonia, teraz czas na Chiny. Michał Kubiak nowym siatkarzem Shanghai Bright Co ciekawe, były kapitan reprezentacji Polski wybrał miejsce, w którym jeszcze kilkanaście miesięcy temu występował Bartosz Bednorz. Shanghai Bright to zresztą klub, który potrafił skusić w przeszłości kilka ciekawych nazwisk z siatkarskiego świata. Poza Bednorzem – obecnie siatkarzem kadry i Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle – w chińskim klubie grali m.in. Osmany Juantorena, Klemen Cebulj (obecnie Asseco Resovia Rzeszów), Facundo Conte, Gyorgy Grozer czy David Lee. Teraz przyszedł czas na Kubiaka. Polski przyjmujący występował wcześniej w Panasonic Panthers. Dla japońskiego klubu zdobył m.in. dwa mistrzostwa kraju (2018, 2019), dwa wicemistrzostwa (2020, 2021) i tyle samo brązowych krążków (2022, 2023). W Japonii rywalizował z Bartoszem Kurkiem, w ostatnim sezonie górą był „Kuraś”. twitter Warto dodać, że odkąd trenerem reprezentacji Polski jest Nikola Grbić, nie ma tematu Kubiaka w zespole Biało-Czerwonych. Sam zawodnik po kilku tygodniach od wyboru Serba na selekcjonera postanowił zakończyć reprezentacyjną karierę. Kubiak z narodową drużyną wywalczył m.in. dwa złote medale MŚ (2014 oraz 2018). Kontrowersje po wypowiedziach byłego kapitana kadry W ostatnich kilkunastu dniach o przyjmującym zrobiło się głośno ze względu na wywiad, którego udzielił tzw. Żurnaliście. Kubiak zabrał wówczas głos m.in. w sprawie psychologii sportu oraz poruszył wątki depresji. – Wiem, że depresja jest poważną chorobą, ale nie potrafię sobie wyobrazić, że mógłbym sam popaść w taki stan. Nie okazuje zrozumienia dla takich myśli. Myślę, że jest milion różnych sposobów, żeby nie czuć się w depresji, nie mieć takich myśli. Nie jestem doktorem, ale myślę, że to siedzi tylko i wyłącznie w głowie i co by się nie działo, jesteś sam w stanie sobie z tym poradzić – to jeden z cytatów z „głośnego” wywiadu. Wypowiedź Kubiaka wzbudziła duże kontrowersje. W większości przypadków siatkarz został skrytykowany za to, w jaki sposób podszedł do tak delikatnej tematyki. Czytaj też:

