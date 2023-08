Polski biegacz zmagał się z depresją. Mocno odpowiedział na słowa Michała Kubiaka

— Wiem, że depresja jest poważną chorobą, ale nie potrafię sobie wyobrazić, że mógłbym sam popaść w taki stan. Nie okazuje zrozumienia dla takich myśli. Myślę, że jest milion różnych sposobów, żeby nie czuć się w depresji, nie mieć takich myśli. Nie jestem doktorem, ale myślę, że to siedzi tylko i wyłącznie w głowie i co by się nie działo, jesteś sam w stanie sobie z tym poradzić — powiedział Michał Kubiak podczas wywiadu u Żurnalisty, jednocześnie wywołując poruszenie opinii publicznej. Siatkarz musiał zmierzyć się z solidną falą krytyki.

Marek Plawgo mocno odpowiedział na słowa Michała Kubiaka o depresji

Były lekkoatleta, mistrz świata i olimpijczyk Marek Plawgo w przeszłości mierzył się z dużymi problemami psychicznymi, o czym opowiedział m.in. w książce Marka Sekielskiego i Małgorzaty Serafin pt. „Jest OK. To dlaczego nie chcę żyć?”. Mówił wówczas, że trwały one latami, na co przełożyło się wiele niepowodzeń w życiu rodzinnym oraz sportowym. Doszło nawet do tego, że planował odebrać sobie życie. Nic dziwnego zatem, że słowa Michała Kubiaka wywołały w nim tak wiele emocji. Jego zdaniem siatkarz nie miał nic złego na myśli, ale wprowadza ludzi w błąd.

— Ci, którzy słuchali Kubiaka, mogą go postrzegać jako bohatera. Mogą być zachęceni, by przechodzić przez te problemy samemu. A przecież depresja jest chorobą śmiertelną. Może się zdarzyć, że doprowadzi do stanu, w którym nie będzie się dało już pomóc. Nie wierzę, że Michał miał złe intencje, kiedy to mówił. Po prostu to wynika z jego niewiedzy. Efekty mogą być bardzo negatywne — powiedział Marek Plawgo w rozmowie z „WP Sportowe Fakty”.

Marek Plawgo tłumaczy, jak depresja wpływa na człowieka

— Takie wypowiedzi, jakich udzielił Kubiak, szkodzą (...) Czułem się tak, jakby ktoś do głowy przyłożył mi głośnik nastawiony na pełną moc. To trwało przez cały dzień, nie mogłem tego wyłączyć. Nie byłem w stanie zająć się niczym, co pomogłoby zabić czas, przetrwać do wieczora, bym mógł się położyć spać — dodawał były lekkoatleta.

Kontynuując temat, zaznaczył, że Michał Kubiak nie ma pojęcia, czym naprawdę jest depresja. Tym samym wytłumaczył, jak człowiek funkcjonuje, kiedy zmaga się z tym problemem. — Depresja odbiera radość życia, odczuwanie przyjemności, możliwość wykonania najprostszych rzeczy — podkreślił emerytowany sportowiec.

