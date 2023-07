Nikola Grbić porównał polskiego siatkarza do kleju. Te słowa mówią wszystko

Siatkarska reprezentacja Polski pełna jest wielkich gwiazd i zawodników, o których można powiedzieć, że trudno ich zastąpić. Zdaje się, że Nikola Grbić stawia jednego z naszych rodaków jeszcze o półkę wyżej. Selekcjoner wyjaśnił swój punkt widzenia w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”.

Nikola Grbić podziwia Aleksandra Śliwkę

„Ulubieńcem” Serba jest nie kto inny, jak Aleksander Śliwka, czyli kapitan ZAKSY Kędzierzyn-Koźle i – kto wie – być może tym samym naturalny następca Bartosza Kurka do tej funkcji w kadrze? Już teraz bowiem przyjmujący to jeden z liderów w szatni, co podkreślił 50-letni trener. W swojej wypowiedzi porównał Śliwkę do kleju, który spaja cały zespół pod względem emocjonalnym.

– Jest pewny siebie, nawet jeśli nie gra najlepiej, a przecież bywają zawodnicy, którzy prezentując się dobrze na boisku i tak pozostają nerwowi, co przekłada się na resztę drużyny – stwierdził Grbić.

Dlaczego Nikola Grbić tak ceni Aleksandra Śliwkę?

W dalszej części wywodu trener Polaków porównał gracza ZAKSY do innego siatkarza, który przez lata był twarzą naszej reprezentacji i odnosił z nią wielkie sukcesy. – W poprzednim sezonie Olek był wyczerpany, a ZAKSA miała mnóstwo problemów, zanim sprowadziła Bartosza Bednorza. Trener Tuomas Sammelvuo rozumiał jednak, że już sama obecność Śliwki na boisku sprawia, że drużyna zachowuje się w określony sposób. Olek pełnił rolę jak Kubiak w kadrze za swoich najlepszych dni – opisał.

– Nie wiedziałem, że to możliwe, ale Olek chyba jest jeszcze bardziej dojrzały niż rok temu – podsumował Grbić. Zdaje się więc, że w nadchodzących meczach Śliwka pozostanie tym siatkarzem, od którego selekcjoner będzie rozpoczynał ustalanie wyjściowego składu na poszczególne spotkania.

