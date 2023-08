Bartosz Kurek walczy z czasem. Może nie zagrać na mistrzostwach Europy

Reprezentacja Polski siatkarzy zakończyła Ligę Narodów z wielkim sukcesem. Zwycięstwo w turnieju finałowym przed własną publicznością w Gdańsku pokazało, że w Biało-Czerwonych drzemie olbrzymia moc. Od kilku dni zawodnicy Nikoli Grbicia szykują się do mistrzostw Europy w Zakopanem. Serb ograniczył liczbę siatkarzy, przez co w stolicy Tatr znajdują się najlepsi z najlepszych.

Bartosz Kurek chce wrócić do pełni zdrowia

Wśród przebywających w Zakopanem znajduje się Bartosz Kurek. Kapitan reprezentacji Polski w turnieju finałowym VNL męczył się z problemami zdrowotnymi, które uniemożliwiały mu grę w półfinale i finale zmagań. Jego miejsce zajął Łukasz Kaczmarek. Atakujący Grupa Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle rozegrał fenomenalne zawody, za co otrzymał nagrodę dla najlepszego atakującego LN.

Od początku Kurek i sztab szkoleniowy uspokajali kibiców, że jego kontuzja nie jest groźna. Podczas jednego z treningów w Zakopanem zawodnik Wolf Dogs Nagoya poczuł bół w tym samym miejscu co na Filipinach. Przez to nie może normalnie trenować z resztą skład. Jak powiedział w rozmowie z Polsatem Sport, że będzie starał się wrócić do zdrowia na nadchodzące mistrzostwa Europy. Nie gwarantuje jednak, że będzie na nich prezentował najwyższą formę.

– Nie biorę jeszcze udziału w pełnym treningu. Podążam swoim indywidualnym torem, który obraliśmy z fizjoterapeutami, trenerem i trenerami przygotowania fizycznego. Plan jest taki, żeby wyrobić się na mistrzostwa Europy. Może ta forma na początku turnieju nie będzie jakaś super idealna, ale chciałbym już tę kontuzję wyleczyć, zapomnieć o niej i grać w pełnym wymiarze – powiedział Kurek.

Polska powalczy na mistrzostwach Europy 2023

Mistrzostwa Europy odbędą się w dniach 28 sierpnia – 16 września w czterech państwach – we Włoszech, Bułgarii, Macedonii Północnej oraz Izraelu. Polacy trafili do grupy C, w której powalczą z Macedończykami, Czarnogórcami, Holendrami, Czechami oraz Duńczykami. Tytułu sprzed dwóch lat będzie bronić Italia.

