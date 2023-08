Polskie siatkarki szykują się na Słowenki. Sprawdź terminarz mistrzostw Europy 2023

Reprezentacja Polski siatkarek ma za sobą bardzo udane ostatnie miesiące. Od początku obecnego sezonu reprezentacyjnego zawodniczki Stefano Lavariniego podbijają serca kibiców, a brązowy medal Ligi Narodów 2023 sprawił, że mówi się o nich jako o kandydatkach do medalu mistrzostw Europy.

Polskie siatkarki trenują w Belgii

Siatkarki Stefano Lavariniego w we wtorek wyleciały z Warszawy do Gandawy, gdzie w piątek, 18 sierpnia, zaingerują rywalizację w mistrzostwach Europy. Podobnie jak poprzednie edycje, także i ta toczy się w kilku krajach. W tym roku najlepsze zawodniczki Europy mierzą się w Belgii, Estonii, Niemczech oraz we Włoszech. Starcie Italii z Rumunią w Weronie otworzyło zmagania.

Polki zaznajamiają się już z miastem, w którym spędzą najbliższe dni. Mają już także za sobą pierwsze treningi – w hali oraz siłowni. Pozostało im nieco ponad 48 godzin do pierwszego starcia. Rywalem będą Słowenki. Przeciwniczki nie należą do europejskiej czołówki. Od ubiegłego roku zespół prowadzi Marco Bonitta – były trener żeńskiej reprezentacji Polski, z którą w 2008 roku wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Pekinie. Kolejnymi rywalkami Polek będą Węgierki, Serbki, Belgijki oraz Ukrainki. Polki wystąpią w możliwie najsilniejszym składzie. Zabraknie Malwiny Smarzek czy Martyny Czyrniańskiej, lecz obu zawodniczkom na przeszkodzie stanęły sprawy zdrowotne.

Terminarz spotkań reprezentacji Polski siatkarek na mistrzostwach Europy 2023

Do kolejnej fazy przejdzie najlepsza czwórka z każdej z grup. Mistrzostwa Europy bronią Włoszki, które w meczu o złoto dwa lata temu pokonały Serbki. Brąz przypadł Turczynkom po zwycięstwie nad Holenderkami.

18 sierpnia o 20:00 – Słowenia vs Polska

20 sierpnia o 20:00 – Węgry vs Polska

21 sierpnia o 17:00 – Polska vs Serbia

22 sierpnia o 20:00 – Belgia vs Polska

24 sierpnia o 17:00 – Polska vs Ukraina

