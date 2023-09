Łukasz Kaczmarek oddał swój złoty medal. Piękny gest atakującego reprezentacji Polski

Polscy siatkarze zdobyli niedawno pierwsze od czternastu lat mistrzostwo Europy. Jednym z ważnych ogniw zwycięskiego zespołu był Łukasz Kaczmarek, który zastąpił kontuzjowanego Bartosza Kurka. Atakujący nie pękał w trudnych momentach i udowodnił, że jest jednym z najlepszych polskich atakujących.

Piękny gest Łukasza Kaczmarka

Po wygraniu mistrzostw Europy Biało-Czerwoni udali się na zasłużone świętowanie. Na łamach „Super Expressu” opowiedział więcej na ten temat. — Ceremonia trwała długo, więc my do hotelu wróciliśmy przed godz. 2.00. Usiedliśmy w swoim gronie, z rodzinami, kulturalnie napiliśmy się piwka i włoskiego aperolka, bo uważam, że zasłużyliśmy – wyznał.

Po powrocie do Polski nasi siatkarze dostali trochę wolnego, by odpocząć przed turniejem kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich. W tym czasie Łukasz Kaczmarek udał się do rodzinnego Krotoszyna, gdzie wykonał piękny gest, o którym poinformował na swoim Facebooku.

„Dziś na spotkaniu w moim rodzinnym mieście podarowałem złoty medal Mistrzostw Europy wielkiemu przyjacielowi mojej rodziny – ks. Aleksandrowi Genderze. Jednak nie jest to z mojej strony gest skierowany jedynie do naszej rodzinnej parafii, ale dla wszystkich mieszkańców Krotoszyna, których nieustanne wsparcie odczuwam na każdym turnieju. Bazylika pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Krotoszynie jest dla mnie szczególnym miejscem” – napisał zawodnik ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

Kiedy polscy siatkarze grają kolejny mecz?

Po krótkim odpoczynku i przygotowaniach reprezentacja Polski uda się do Chin, gdzie zawalczy o kwalifikację na igrzyska olimpijskie. W grupie C podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z gospodarzami, Argentyną, Holandią, Kanadą, Meksykiem, Belgią i Bułgarią.

30.09: Polska – Belgia (10.00)

01.10: Polska – Bułgaria (10.00)

03.10: Polska – Kanada (10.00)

04.10: Polska – Meksyk (10.00)

06.10: Polska – Argentyna (10.00)

07.10: Polska – Holandia (10.00)

08.10: Chiny – Polska (13.30)

