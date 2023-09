Vital Heynen nie przebierał w słowach. Zaatakował FIVB po turnieju kwalifikacyjnym

Polskie siatkarki w niedzielę znalazły się w siódmym niebie. Dzięki wygranej 3:1 nad reprezentacją Włoch zapewniły sobie prawo gry w przyszłorocznym turnieju olimpijskim. Biało-Czerwone podczas kwalifikacyjnych zmagań w Łodzi przegrały tylko z kadrą Tajlandii. Wraz z Amerykankami zapewniły sobie przepustki, skazując Włochy i Niemcy na walkę o IO poprzez ranking.

Vital Heynen zaatakował FIVB

Vital Heynen borykał się z poważnymi problemami kadrowymi. Stracił dwie atakujące w wyniku kontuzji odniesionych w mistrzostwach Europy. W trybie awaryjnym sprowadził Kimberly Drewniok, która na moment wznowiła karierę reprezentacyjną. Mimo to Niemki długo liczyły się w walce o awans na igrzyska. Przełomowa okazała się porażka z Polską po tie-breaku. Później doszły także przegrane z Włochami i Stanami Zjednoczonymi, przez co kwalifikacja olimpijska się oddaliła.

Były selekcjoner męskiej reprezentacji Polski cieszył się w Łodzi wielką popularnością. Często pozował do zdjęć, a także chętnie udział wypowiedzi polskim mediom. Po zakończeniu turnieju trudno było mu o dobry humor, mimo to chwalił występ swoich zawodniczek. Nie zostawił jednak suchej nitki na FIVB. Belg skrytykował światową federację siatkówki za nowy format turnieju kwalifikacyjnego.

– Ta formuła jest okropna. Ile meczów jest rozgrywanych bez sensu... Byliście tutaj rano? Właśnie – są mecze, na które nawet wy nie przychodzicie. Jak się zsumuje żeńskie i męskie kwalifikacje olimpijskie, to łącznie jest rozgrywanych prawie 170 meczów w 15 dni. Kto to będzie oglądać? A my musimy grać we wszystkich meczach na sto procent. Jest za dużo meczów, które są rozgrywane bez powodu. „Zabija się” zawodników w taki sposób – powiedział Heynen dla TVP Sport.

Niemki powalczą o awans na IO

Niemki mogą jeszcze powalczyć o awans z rankingu. Zadanie jest o tyle trudne, że przed nimi ze sporą przewagą znajdują się Japonki, Holenderki i Kanadyjki, które również powalczą o trzy miejsca. Pozostałe dwa przypadną najwyżej rozstawionym ekipom z Azji i Afryki (na dziś są to Chiny i Kenia).

