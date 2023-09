Nowa rola Mateusza Bieńka. Zawodnik Aluronu CMC Warty Zawiercie został doceniony

Niestety sezon reprezentacyjny zakończył się dla Mateusza Bieńka po Lidze Narodów. Środkowy nabawił się kontuzji, która wykluczyła go z udziału w mistrzostwach Europy i turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich.

Mateusz Bieniek został doceniony

W ostatnim czasie wiele się działo w życiu środkowego w bloku. Siatkarz postanowił zmienić klub. Przez ostatnie trzy lata występował w Skrze Bełchatów, ale w ostatnim sezonie drużyna mierzyła się z ogromnymi problemami, m.in. finansowymi, które sprawiły, że wiele gwiazd, w tym "Bieniu" zdecydowały się odejść. 29-latek ostatecznie trafił do Warty Zawiercie.

Mimo krótkiego stażu w tym klubie jego doświadczenie zostało docenione przez władze klubu. Aluron CMC Warta Zawiercie zdecydowała, że Mateusz Bieniek będzie kapitanem drużyny w sezonie 2023/24.

– Mateusz to wieloletni reprezentant Polski. Ma za sobą dużo doświadczenia na arenie międzynarodowej i klubowej. Posmakował zarówno sukcesów, jak i porażek, a po ostatnich latach na pewno głód wygrywania w lidze jest w nim duży i chciałbym, żeby to doświadczenie, które ma za sobą, przekazał też grupie. Jego charakter pozwoli mu wziąć na siebie tę wielką odpowiedzialność, jaką jest funkcja kapitana – tłumaczy decyzję w klubowych mediach trener Michał Winiarski.

Mateusz Bieniek: Tylko raz w życiu miałem taką okazję

Dla Mateusza Bieńka będzie to debiut w takiej roli na dystansie całego sezonu klubowego, ale to nie stanowi dla niego problemu. Do swojej nowej roli odniósł się sam zawodnik. – Tylko raz w życiu miałem okazję być kapitanem. W pierwszym sezonie pracy Vitala Heynena w 2018 roku przez całe tournée zagraniczne w Lidze Narodów – Japonia, Stany Zjednoczone i Australia. Teraz będzie to mój drugi raz. Jest to ogromne wyróżnienie, bardzo dziękuję za zaufanie sztabu i zespołu – powiedział.

Jego zastępcą, podobnie jak w sezonie 2022/2023, będzie Miłosz Zniszczoł.

– Trzeba pamiętać, że kapitan potrzebny jest przede wszystkim wtedy, gdy coś idzie nie tak i gra się nie układa. Musi mieć autorytet i szacunek, aby być w stanie w takich momentach wstrząsnąć drużyną i zmotywować ją do powrotu na właściwe tory. Jestem przekonany, że Mateusz reprezentuje wszystkie potrzebne cechy, a to, co przeszedł w ostatnich miesiącach i determinacja, z jaką pracuje nad powrotem do zdrowia, tylko dodaje mu wiarygodności – powiedział w klubowych mediach prezes Aluron CMC Warty Zawiercie, Kryspin Baran.

Czytaj też:

Nietypowa aktywność Mateusza Bieńka. Udowodnił, że jest Jurajskim RycerzemCzytaj też:

Kwalifikacje olimpijskie siatkarzy. Kiedy Polacy grają swoje mecze?