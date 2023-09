Nietypowa aktywność Mateusza Bieńka. Udowodnił, że jest Jurajskim Rycerzem

Polscy siatkarze zdobyli pierwsze od czternastu lat mistrzostwo Europy. Niestety w wywalczeniu tego tytułu nie mógł pomóc Mateusz Bieniek, któremu odnowiła się kontuzja stopy, która odnowiła się w finale Ligi Narodów. W rozmowie ze „sportdziennik.com” środkowy zdradził, że pracuje każdego dnia z fizjoterapeutami, lekarzami plus mam indywidualny program w siłowni. – Przede mną dużo żmudnej pracy, bo leczenie jeszcze trochę potrwa. Muszę zachować cierpliwość i sumiennie wykonywać zalecenia lekarzy – powiedział.

Mateusz Bieniek jest Jurajskim Rycerzem

Na szczęście ból stopy ustąpił, ale wciąż może coś się stać w trakcie gry. – Przy chodzeniu praktycznie nic nie czuję. Wiem jednak, że jak zrobiłbym jakieś przyspieszenie, dynamiczny ruch, to może znowu „strzelić”. Muszę więc unikać gwałtownych ruchów – dodał.

Z racji tego, że sezon reprezentacyjny dla Mateusza Bieńka się skończył, środkowy w bloku może przygotowywać się do powrotu na boiska PlusLigi. Przypomnijmy reprezentant Polski dołączył do Aluronu CMC Warty Zawiercie. Siatkarz zdecydował się odejść ze Skry Bełchatów, która miała ogromne problemy finansowe i niepewne było nawet to, czy nie upadnie. Prezes Jurajskich Rycerzy zdradził, że to nie był pierwszy raz, kiedy klub próbował pozyskać tego zawodnika.

Nietypowa aktywność Mateusza Bieńka

Teraz na szczęście się udało, a sam Bieniek musiał pokazać, że jest Jurajskim Rycerzem. W związku z tym środkowy zdecydował się na nietypową aktywność, ale bardzo spektakularną. O wszystkim poinformował jego nowy klub na swoim Facebooku.

„Mateusz Bieniek nie mógł być w Rzymie i pomóc reprezentacji Polski potężnymi zagrywkami i atakami z krótkiej, ale o sile jego ciosów – tyle że wyprowadzonych przy uzyciu miecza – przekonali się za to »niebiescy« na błoniach Zamek Ogrodzieniec podczas tegorocznej Juromania” – czytamy.

Czytaj też:

Polscy siatkarze spotkali się z Mateuszem Morawieckim. Tomasz Fornal to wypalił do premieraCzytaj też:

Tajemnicze wstążki na strojach siatkarek. Wyjaśniamy, o co chodzi